Excluderea lui Florin Petre din partid a fost propusă de liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Șeful social-democraților spunea în urmă cu câteva zile că „un primar care «n-a știut» și căruia nu-i pasă de tragedia prin care trece comunitatea care l-a ales nu are ce căuta în PSD!”.

Primarul din Crevedia a declarat pe 29 august că știa că activitatea firmei a căreia stație de GPL a explodat se oprise în 2020, când a fost retrasă autorizația, însă întrebat dacă a observat în vreun moment ca stația să mai fie funcțională, el a insistat că nu a văzut nimic în zonă.

„Am văzut o cisternă parcată la poartă din când în când. Ok, am trecut pe acolo poate de două ori pe săptămână. Nu am văzut decât poarta închisă și atât”, a spus Petre.

Primarul din Caracal, suspendat din PSD

În ședința PSD de sâmbătă a fost decisă și suspendarea din partid a primarului din Caracal, Ion Doldurea. Acesta se autosuspendase deja din PSD, în contextul în care firma de GPL la care s-au produs exploziile din Crevedia îi aparţine fiului său.

„Fiind vorba de un membru al familiei mele, pentru a nu exista nici un alt fel de interpretare, am luat decizia de a mă suspenda din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”, a anunțat Doldurea.

Recomandări REPORTAJ. Ucraineana care face tururi ghidate pentru refugiații de la noi: „Unii aveau prejudecăți față de România, ca mulți alți europeni”

Trei persoane au murit și peste 50 au fost rănite în urma exploziilor din 26 august de la Crevedia. 31 de pacienți sunt internați, în prezent, în țară și în străinătate, iar trei dintre ei sunt în stare critică, a anunțat Ministerul Sănătății vineri, 1 septembrie.

