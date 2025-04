Într-un clip postat pe pagina sa, Soos a susținut că are impresia că DNA acționează sub o presiune politică, pentru că, după reținerea sa într-un dosar de corupție în decembrie 2024, controlul judiciar nu i-a interzis să-și desfășoare activitatea. Edilul a contestat decizia prin renumitul avocat clujean Sergiu Bogdan, care ne-a declarat că se miră de interdicție, pentru că procurorii DNA aveau datele de care este acuzat acum clientul său.

Mai exact, în timp ce era cercetat pentru că ar fi primit mită în tablouri de peste 200.000 de euro, primarul Zoltan Soos a observat o mașină ce i s-a părut suspectă în apropierea locuinței sale din satul Curteni și a apelat la directorul Poliției Locale Târgu Mureș, Raul Dacian Matis, pentru identificarea proprietarului.

Solicitarea a fost făcută pe Whatsapp, iar mesajul a fost găsit de DNA la percheziția informatică. Mai departe, Matiș i-a cerut unei subalterne să verifice în baza de date a Ministerului Afacerilor Interne proprietarul autoturismului, iar așa s-a descoperit că era o mașină de filaj a DNA Mureș.

„Nu am profitat de informații. Nu am căutat vreun avantaj. Am acționat exact cum ar fi făcut orice tată responsabil, orice vecin atent la ceilalți, orice om căruia îi pasă cu adevărat de cei din jur. Aceste fapte deja analizate de instanță și considerate neproblematice sunt scoase acum din nou la lumină, reinterpretate și transformate într-un pretext. Mă întreb, cu durere, dar și cu lucididate, dacă nu cumva ne aflăm un fața unei decizii motivate politic”, a afirmat Soós.

UDMR Târgu Mureș acuză DNA

Într-un comunicat de presă, Biroul de Presă al UDMR Târgu Mureș a precizat că are îndoieli legate de corectitudinea procurorilor. Un comunicat similar a transmis și Primăria Târgu Mureș, controlată de UDMR:

„DNA Serviciul Teritorial Mureș a făcut un nou pas greu de înțeles: au dispus o măsură nouă în cazul primarului orașului Târgu Mureș, Soós Zoltán, într-un dosar care a fost deja închis de instanță, iar sentința definitivă a stabilit clar că primarul poate exercita atribuțiile sale.

În schimb, acum i s-a interzis exercitarea atribuțiilor pentru o perioadă de 60 de zile, pe baza unor «informații noi» care erau deja disponibile încă din decembrie anul trecut – dar atunci nu au considerat necesar să ia vreo măsură. Ce s-a schimbat acum? Această sincronizare din partea procuraturii ridică cel puțin întrebări, iar în cel mai rău caz, poate crea impresia că acționează sub presiune politică. Organizația UDMR Târgu Mureș consideră inacceptabil ca, după câteva luni de la o sentință definitivă, să se încerce punerea unor noi obstacole în calea unui ales local – în condițiile în care persoana în cauză a respectat toate cerințele impuse de instanță.

Îi oferim sprijinul nostru primarului, care va contesta această măsură complementară nouă. Avem încredere că justiția nu va deveni un instrument politic și nu va asista la încercarea de a marginaliza lideri aleși democratic, prin proceduri politice”.

