Carantinarea satului Gormet, motiv de scandal între autoritățile locale și Raed Arafat. Motivul pentru care primarul PSD îi cere daune de 500.000 de euro

Avocatul care reprezintă localitatea în instanță, Bogdan Dumitru, a declarat sâmbătă seară, pentru Libertatea, că nu există date concrete care să arate că în localitate există cei 15 bolnavi de COVID-19 din cauza cărora s-a dispus carantina.

Nu s-a făcut niciun fel de anchetă epidemiologică. (…) Sub aspectul legalității nu am avut critici de formulat, dar sub aspectul temeiniciei avem mari dubii.

Avocatul Bogdan Dumitru: