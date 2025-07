Întrebat când va ieși la protest în Piața Victoriei, Mario De Mezzo a anunțat că o va face în momentul în care „se adună trei primari”.

„Voi protesta pentru că Bolojan nu a considerat Slatina atât de importantă, încât să mă invite la discuții. Dacă se adună trei primari în Piața Victoriei, voi fi al patrulea. Nu voi fi organizatorul unui protest contra lui Bolojan, dar mă voi alătura. Slatina m-a ales indiferent de culoarea politică să rezolv problemele municipiului”, a declarat Mario De Mezzo.

Primarul din Slatina s-a întrebat cum poți conserva o stradă în cazul în care a fost decopertată.

„Lucrările începute să fie terminate. Dacă am început lucrările, trebuie terminate. Nu ai cum conserva o stradă spartă, pe care ai decopertat-o. Am găsit gropi și de zece metri, pe care le-am astupat. Eu nu pot să le explic slătinenilor că Guvernul nu are bani să termine cinci străzi și că ei trebuie să stea cu străzi sparte”, a transmis Mario De Mezzo.

Prim-ministrul Ilie Bolojan i-a transmis, luni seara, lui Mario De Mezzo, primarul PNL din Slatina care amenința cu proteste pentru finanțarea străzilor, că „probabilitatea să existe sume suplimentare anul acesta este aproape nulă”.

Ilie Bolojan a recunoscut că primarii au motive să fie nemulțumiți, dar a fost categoric în privința lipsei de fonduri: „Sigur, e dreptul tuturor aleșilor locali să protesteze, să facă ceea ce consideră de cuvință, dar probabilitatea să existe sume suplimentare anul acesta este aproape nulă”.

Pe 18 iulie, premierul Ilie Bolojan și ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, au prezentat pachetul de măsuri privind reforma administrației publice locale. Un punct important a fost Programul Anghel Saligny.

Partidul Social Democrat a criticat luni, 21 iulie, prin filiala Alba, decizia lui Ilie Bolojan referitoare la programul Anghel Saligny pentru primării.

Cu toate că Executivul a spus că va fi prioritizat programul Anghel Saligny, o circulară din Ministerul Dezvoltării arată că este oprită finanțarea proiectelor care au un grad de implementare sub 40% la canalizare și gaze, iar la drumuri, toate proiectele care au un grad sub 80%, la fel, nu vor mai fi decontate.