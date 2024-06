Edilul a postat pe pagina sa de socializare un mesaj prin care le mulțumește alegătorilor și îi asigură că va fi primarul „tuturor crevedienilor”.

„Stimații mei consăteni, dragii mei crevedieni,

Vă mulțumesc pentru încrederea acordată, prin reînvestirea mea ca primar al comunei noastre. Aceasta a fost posibilă datorită votului dumneavoastră.

Știu că nu a fost un vot unanim, știu că am făcut greșeli, știu că este loc de mai bine.

Tocmai acest mai bine va fi obiectivul meu în mandatul care stă să înceapă.

Vă mulțumesc și vă promit că voi fi primarul tuturor crevedienilor.

Doamne-ajută tuturor! Multă sănătate!”

„Nu știu nimic, nu am văzut nimic. Nu a venit nicio sesizare la primărie”

Florin Petre, primarul PSD al localității Crevedia, a spus la 29 august 2023, la câteva zile de la explozia devastatoare a stației GPL, că știa că activitatea firmei se oprise în 2020, când a fost retrasă autorizația.

De atunci, în trei ani, edilul spunea: „am văzut o cisternă parcată la poartă din când în când”, dar „am văzut poarta închisă și atât”. „Ce să caut dincolo de ușă?”, le-a spus el jurnaliștilor.

Întrebat dacă a observat în vreun moment ca stația să mai fie funcțională, în condițiile în care se află la circa un kilometru de Primăria Crevedia, edilul a insistat că nu a văzut nimic în zonă.

„Am văzut o cisternă parcată la poartă din când în când. OK, am trecut pe acolo poate de două ori pe săptămână. Nu am văzut decât poarta închisă și atât”, a mai spus primarul din Crevedia.

Întrebat cine este vinovat de tragedie, primarul a replicat: „patronul firmei”. „Sincer. Noi am văzut cu ochii noștri că poarta este închisă și nu mai circulă nimeni. Ce să caut dincolo de ușă?”, a continuat primarul.

Florin Petre este primar al comunei Crevedia din 2016. El a fost ales primar în 2016 din partea UNPR, iar în 2020 din partea PSD. În 2024 a candidat, din nou, și a câștigat, tot pe listele PSD, încă un mandat.



