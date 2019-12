De Viorel Tudorache,

Cel mai important eveniment al industriei Smart City din România și-a desemnat aseară câștigătorii, în cadrul unei gale, care a avut loc la Palatul Parlamentului și la care au fost recunoscute și apreciate cele mai eficiente soluții inteligente, menite să le facă viața oamenilor mai ușoară, informează site-ul Primăriei Sectorului 4.

Cu măsuri „smart” precum posibilitatea achitării taxelor și impozitelor direct de pe telefon sau din fața calculatorului, cu locuri de parcare ce pot fi închiriate exclusiv online, cu intersecții inteligente, etc., Sectorul 4 a fost marele câștigător al galei.

Organizatorul evenimentului, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, i-a acordat primarului Daniel Băluță distincția de “Primarul Anului 2019” pentru promovarea proiectelor de tip “smart city” implementate în sector.

Daniel Baluta, primarul sectorului 4 al Capitalei a participat la inaugurarea parcarii auto de la Piata Sudului, joi 28 noiembrie 2019. Primarul ALEXANDRA PANDREA / MEDIAFAX FOTO

Totodată, administratorul public al Sectorului 4, Ioan Gâf – Deac a primit premiul de “City Managerul Anului 2019”.

“Este un premiu care a fost acordat comunității noastre. Tot ce s-a întâmplat în ultimii ani în Sectorul 4 nu a făcut altceva decât să crească de la zi la zi calitatea vieții oamenilor, iar acest premiu este pentru noi toți cei care am muncit să lărgim străzi, să reabilităm termic blocurile, să amenajăm zeci de mii de locuri de parcare, să construim un spital, o stație de metrou și multe altele. Atu-ul nostru a fost acela al inovării, al capacității de a transforma ideile în fapte, în realități palpabile. În Sectorul 4 nu am vorbit doar despre idei, am vorbit despre certitudini. Astfel încât, în competiția cu celelalte orașe din România să câștigăm și să demonstrăm că se poate”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Recomandări Cum a reușit un medic din Botoșani să se vindece de cancer cu prognoză nefavorabilă. „Nimeni nu îți dă nici o garanție”

În timp ce primarul Daniel Băluță jubilează, cartierul Berceni este plin de lucrări începute în vară și neterminate. Firmele plătite cu bani grei au schimbat bordurile, dar au stricat străzile și trotuarele. Edificatoar în acest sens este strada Reșița, unde lucrările au început în vară, dar au fost lăsate baltă.

Primăria Sectorului 4 a precizat că lucrările respective nu sunt finalizate, iar firma nu și-a primit încă banii. ”Au apărut alte priorități”, explică Primăria Sectorului 4.

GSP.RO Veste-șoc! Daniela Oloș, fosta iubită a lui Adrian Cristea, în comă după o posibilă tentativă de omor

HOROSCOP Horoscop 12 decembrie 2019. Capricornii au parte de o zi dificilă