O barză și-a făcut apariția în cuibul monitorizat din Dumbrăvioara, județul Mureș. Camera montată de Milvus Group urmărește cuibul de aproape două decenii, oferind date precise despre momentul reîntoarcerii păsărilor migratoare după lunga lor călătorie, relatează publicația locală Transtelex.

Imaginile recente confirmă sosirea primei berze din 2026. În timp ce Dumbrăvioara celebrează acest eveniment, alte localități din regiune au raportat deja prezența acestor păsări.

Vinerea trecută, de exemplu, o barză a ajuns și în satul Sânsimion din județul Harghita, informație transmisă de primarul localității.

Cuiburile păsărilor se află pe stâlpi de electricitate, coșuri de fum și în coșuri special amplasate. Localnicii le acordă o grijă deosebită și, dacă un pui care învață să zboare cade din cuib, adesea îl ajută să se întoarcă la înălțime.

Barza albă este una dintre cele mai îndrăgite păsări ale Europei. Totuși, specialiștii Milvus avertizează că perioada de reproducere nu este lipsită de provocări. În 2025, cuibul monitorizat din Dumbrăvioara a fost martorul unui episod tragic: toți puii au murit din cauza frigului și a ploilor frecvente.

Primele săptămâni sunt critice pentru puii de barză: vremea rece și ploioasă de primăvară poate provoca hipotermie, reducând semnificativ șansele lor de supraviețuire.

Iată cum poate fi salvată o barză de frig, conform specialiștilor.

