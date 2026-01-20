Locuitorii din Râu de Mori, comună cadastrată integral cu bani europeni prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) și Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF), au început să primească, de vineri, 16 ianuarie 2026, cele 11.249 de noi cărți funciare. Râu de Mori este a noua comună din județul Hunedoara cadastrată cu fonduri europene.

La eveniment au participat Alina-Roxana GÎRBEA – Secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Constantin FULGA – Prefectul județului Hunedoara, Alin ȚAMBĂ – vicepreședintele Consiliului Județean Hunedoara, Emil DRĂGHICI – Președintele Asociației Comunelor din România, Flaviu DILERTEA – Primarul comunei Râu de Mori,  Laurențiu Alexandru BLAGA – Directorul General al ANCPI, Ileana SPIROIU – Directorul de Proiect și Petru Liviu LOBONȚ – Directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara. Ramona CHIRIAC, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România, a transmis printr-un mesaj înregistrat că „acest Proiect este un exemplu concret al modului în care politicile europene și fondurile Uniunii Europene contribuie direct la îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor(…). Uniunea Europeană susține de mult timp modernizarea administrației publice și reducerea decalajelor dintre mediul urban și cel rural. Acest proiect reflectă exact aceste obiective: incluziune, acces egal la servicii publice și consolidarea încrederii cetățenilor în instituții.”

Cadastrul, garanția proprietății

Unul dintre beneficiile înregistrării sistematice este gratuitatea pentru cetățeni. Aceasta înseamnă recunoașterea oficială a dreptului de proprietate, eliminarea costurilor și a procedurilor complicate, dar și acces mai facil la credite bancare, fonduri europene sau subvenții agricole.

Proprietatea înscrisă în cadastru și carte funciară este protejată de litigii, poate fi tranzacționată mai ușor și permite accesul la diverse forme de finanțare sau sprijin guvernamental și european.

Cadastrul contribuie la o mai bună administrare a teritoriului, la dezvoltarea infrastructurii și la atragerea investițiilor. 

58% din suprafața finanțată, înregistrată

La nivel național, Proiectul major vizează peste 5,7 milioane de hectare din 660 de unități administrativ-teritoriale rurale, cu o valoare totală de peste 312 milioane de euro. Până în prezent, 316 comune au fost cadastrate, adică aproximativ 58% din suprafața finanțată. La nivelul județului Hunedoara, 14 comune beneficiază de finanțare europeană pentru cadastrare, iar nouă dintre acestea sunt deja cadastrate integral.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

 PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Sursa foto: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri eJobs: 260.000 de joburi noi în 2025, iar guvernul anunță o modificare legislativă importantă
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Detaliul neștiut despre fiul adoptat al Vioricăi Dăncilă. Cum a convins-o mama ei să renunțe la ideea de a avea copii biologici. „I-am spus soțului meu: Eu voi lua acest copil”
Unica.ro
Detaliul neștiut despre fiul adoptat al Vioricăi Dăncilă. Cum a convins-o mama ei să renunțe la ideea de a avea copii biologici. „I-am spus soțului meu: Eu voi lua acest copil”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, reacție acidă după ce artistul și-a cerut în căsătorie noua iubită: „Suficient de încrezută să știu că..."
Elle.ro
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, reacție acidă după ce artistul și-a cerut în căsătorie noua iubită: „Suficient de încrezută să știu că..."
gsp
A dus România pe culmile gloriei, dar acum face un anunț DRAMATIC
GSP.RO
A dus România pe culmile gloriei, dar acum face un anunț DRAMATIC
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
GSP.RO
„Mă hărțuiau la școală doar pentru că eram diferit” » Povestea copilului autist care a devenit cel mai puternic om din lume
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent pe timpul iernii: „În apartament e un frig de mori”
Știri România 11:24
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent pe timpul iernii: „În apartament e un frig de mori”
Cum s-a văzut aurora boreală în România. Fenomenul a fost provocat de o furtună geomagnetică severă
Știri România 11:08
Cum s-a văzut aurora boreală în România. Fenomenul a fost provocat de o furtună geomagnetică severă
Parteneri
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul.ro
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv
Fanatik.ro
Bombă la FCSB: Vlad Chiricheș și-a dat acordul și semnează! Urmează anunțul oficial. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Elle.ro
Andreea Bălan și Ilona Brezoianu, schimb de replici acide. De la ce a pornit conflictul dintre cele două: „A venit în locul meu și degeaba...”
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Unica.ro
Ultima oră. O vedetă cunoscută, de 33 de ani, a murit călcată de mașină, iar șoferul a fugit de la locul accidentului! Primele informații
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius Urzică. Simona, dezvăluiri în lacrimi la Power Couple România: „Este operată pe urechiușa stângă”
Stiri Mondene 11:40
Afecțiunea de care suferă fiica lui Marius Urzică. Simona, dezvăluiri în lacrimi la Power Couple România: „Este operată pe urechiușa stângă”
Radu Drăgușin și Ioana Stan se căsătoresc pe 20 ianuarie 2026. Cum s-au pregătit sora și fratele fotbalistului: „Champions League”
Exclusiv
Stiri Mondene 11:06
Radu Drăgușin și Ioana Stan se căsătoresc pe 20 ianuarie 2026. Cum s-au pregătit sora și fratele fotbalistului: „Champions League”
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
ObservatorNews.ro
Locul din România care a făcut-o pe o tânără din China să se simtă ca pe o "planetă extraterestră"
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
Dieta Marei Bănică: a slăbit 15 kg în două luni! În sfârșit, a spus ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci. A venit în pantaloni scurți la serviciu și a atras toate privirile
Parteneri
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
GSP.ro
Sportiva din Groenlanda e sigură că nu va mai păși în SUA, după ce l-a sfidat pe Donald Trump: „Sunt ÎNGROZITĂ, dar îmi susțin cuvintele!”
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
GSP.ro
Șocant: Floyd Mayweather e FALIT, deși trecuse de miliard! A mințit despre investiții, nu mai are bani nici de colectarea gunoiului
Parteneri
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Mediafax.ro
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
StirileKanalD.ro
VIDEO Emil Gânj, căutat de FBI! Primul indiciu cu privire la locul în care se ascunde de peste 6 luni
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Wowbiz.ro
Durere uriașă în urma tânărului mort în spitalul din Buzău! Iubita lui Gabriel a cedat, la o săptămână după ce l-a condus pe ultimul drum: „Sufletele s-au cerut…”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Redactia.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Ce scria în biletele de adio lăsate de bărbatul de 45 de ani din Timișoara, care și-a pus capăt zilelor prin decapitare: „Iubita mea..”
KanalD.ro
Ce scria în biletele de adio lăsate de bărbatul de 45 de ani din Timișoara, care și-a pus capăt zilelor prin decapitare: „Iubita mea..”

Politic

Nemulțumiri în PNL. Ilie Bolojan a refuzat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici cerută în ședința de la Vila Lac
Politică 19 ian.
Nemulțumiri în PNL. Ilie Bolojan a refuzat eliminarea primei zile de concediu medical fără plată pentru bolnavii oncologici cerută în ședința de la Vila Lac
Rareș Bogdan iese din umbră. El acuză că unii lideri PNL sunt apropiaţi de USR și a venit la ședința convocată de Bolojan pentru explicații: „Ajungem ca PNȚCD”
Politică 19 ian.
Rareș Bogdan iese din umbră. El acuză că unii lideri PNL sunt apropiaţi de USR și a venit la ședința convocată de Bolojan pentru explicații: „Ajungem ca PNȚCD”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
Fanatik.ro
Neagoe a făcut iureș după meci! Cerința expresă pe care o are față de conducerea Petrolului
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința