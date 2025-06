Potrivit AIEA, în afară de complexul Natanz, armata israeliană a mai lovit centrala nucleară din Bushehr, în sud-estul Iranului.

„AIEA monitorizează îndeaproape situaţia profund îngrijorătoare din Iran. Agenţia este în contact cu autorităţile iraniene în ceea ce priveşte nivelurile de radiaţii. De asemenea, suntem în contact cu inspectorii noştri din ţară”, a transmis, mai devreme, șeful AIEA, Rafael Grossi.

Explozii au fost raportate în zorii zilei de vineri în Teheran și la facilitatea nucleară Natanz. Operațiunea „Națiunea leilor” vizează programul nuclear iranian și va dura mai multe zile.

Israelienii au atacat, de asemenea, oraşul Kermanshah din vestul Iranului și în jurul oraşului Tabriz.

Președintele american Donald Trump a declarat că SUA vor apăra Israelul în cazul unei riposte a Iranului, care a început deja, cu peste 100 de drone.

„Iranul nu poate avea o bombă nucleară și sperăm că se vor întoarce la masa negocierilor. Vom vedea”, a spus liderul republican de la Casa Albă, într-o intervenție la Fox News.

Armata israeliană a susținut vineri, după ce a bombardat clădirii și instalații în care se aflau oficiali iranieni de rang înalt și oameni de știință din domeniul nuclear, că regimul de la Teheran lucrează la un plan secret de dezvoltare a tuturor componentelor unei arme nucleare, relatează agenția de presă EFE, preluată de Agerpres.

„Regimul iranian promovează un plan secret de avansare tehnologică în toate aspectele dezvoltării unei arme nucleare. În cadrul acestui plan, cercetători de rang înalt din domeniul nuclear din Iran au lucrat în secret pentru a dezvolta toate componentele necesare unei arme nucleare”, se arată într-un comunicat de presă.

