Zakaria Al-Jaber vizita alături de mama lui un altar al Profetului Mohamed din Medina. După ce au fost întrebați dacă sunt musulmani șiiți, copilul a fost înjunghiat în gât cu un ciob, până când a fost decapitat. Mama băiețelului a asistat la crimă și a leșinat de durere, spun martorii, potrivit mirror.co.uk.

După moartea șocantă a băiețelului, oamenii au lansat o campanie pe social media în care cer să se facă dreptate în cazul lui Zakaria. Campania se numește #JusticeforZakaria și are din ce în ce mai mulți susținători.

A 6 yr old Saudi boy #Zakaria in Medina was beheaded by a taxi driver in front of his mother just because he found out they were Shia. The reason of this cold blood murder was his mother sent blessings on Mohammad(pbuh) and his progeny when she entered the car.#JusticeForZakaria pic.twitter.com/0jeScedesq

