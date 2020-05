De Denisa Dudescu,

”Le-am suspendat autorizaţia de funcţionare pentru terasă, deci nu mai pot desfăşura activităţi afară din restaurant, ca să nu mai spună că dânşii au vândut take away. Ce take away? Ele nu sunt autorizate să vândă mâncare la pachet. Aceste două localuri sunt autorizate pentru vânzarea de alimente în salon sau pe terasă. Conform ordonanţei guvernului, raportat la starea de alertă, nu aveau voie să deschidă aceste puncte de vânzare”, a declarat Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei, pentru Agerpres.

Viceprimarul a spus că a luat această decizie pentru a descuraja astfel de evenimente în timpul stării de urgență.

”Măsura a fost aceea de suspendare a activităţii până pe data 30 a acestei luni, dată cu care se suspendă şi starea de alertă şi, practic, orice fel de măsură specială care a fost luată în această perioadă. Aceasta a constat într-o măsură adiţională, pentru a descuraja orice astfel de activitate, de comportament, care nu face decât să ducă la apariţia de noi focare”, a mai explicat viceprimarul.

Duminică dimineața o reacție a venit și din partea Gabrielei Firea, primarul Capitalei, care a spus că nu a putut preîntâmpina acest eveniment. Mai multe detalii puteți citi aici.

Imaginile cu tinerii care au petrecut aseară în parcul din București pot fi văzute aici.

