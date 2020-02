De Simona David,

Numărul celor decedați din cauza coronavirusului a ajuns la șase, la bordul navei Diamond Princess, după ce un britanic și-a pierdut viața, anunță autoritățile japoneze, citate de publicația The Sun.

Nava de croazieră Diamond Princess se află în apropiere de Tokyo de la începutul lunii februarie, când a fost depistat cu noul coronavirus un pasager din Hong Kong.

Înaintea britanicului, la bordul Diamond Princess, și-a pierdut viața o femeie de 70 de ani, tot din cauza coronavirusului. La bord, au fost confirmate 600 de cazuri de coronavirus.

