În primul său interviu de la nominalizare, Gabriela Scutea a explicat care a fost rolul său în salvarea situației care ar fi putut fi generată de OUG 13, celebra ordonanță a ministrul Florin Iordache care ar fi scăpat politicieni puternici de răspunderea penală.

În plin scandal pe OUG 13, Gabriela Scutea era secretar de stat în Ministerul Justiției.

În spațiul public se vehiculează ideea că ea ar fi fost salvatoarea acelei situații controversate, prin introducerea dispoziției de 10 zile până la intrarea în vigoare a ordonanței.

Cine a introdus amendamentul „salvator” la OUG 13

Totuși, surse din mediu judiciar susțin, pentru Libertatea, că nu ea ar fi introdus acel amendament, ci Alina Barbu, consilier juridic din Ministerul Justiției. Rugată să confirmare sau să infirme această informație, Gabriela Scutea nu a infirmat acest amănunt.

Totodată, întrebată dacă este de acord ca magistrații să urmeze cursuri la Academia SRI, Scutea a declarat că nu vede nimic nociv în această practică.

Într-un mod diplomatic, procurarea a evitat să se pronunțe asupra controverselor ce planează asupra procurorului Bogdan Licu, înscris pentru funcția de prim-procuror adjunct al Parchetului General, care ar putea fi mână ei dreapta pentru următorii trei ani.

-În spațiul public se vehiculează ideea că dvs ați fost cea care ați introdus cele 10 zile în OUG 13. Din informațiile mele, nu dvs ați fi introdus acest amendament, ci Alina Barbu, un alt angajat al Ministerului Justiției. Haideți să verificăm această informație. Care este adevărul?

-Discuția asupra necesității existenței unui termen de 10 zile a fost purtată și la nivel tehnic, am avut discuții și cu domnul ministru Florin Iordache și cu doamna Barbu.

Nu vă ascund, din partea doamnei Barbu și cu partea tehnică plecase o propunere mult mai amplă de 20 de zile și aveam argumentele tehnice necesare. Știți cum e circuitul decizional.. La un moment dat, se discută între decidenți.

Nu pot să comentez care a fost reacția ministrului Iordache față de acest termen sau care erau intențiile dumnealui, eu am insistat din poziția de secretar de stat ca acest termen este necesar ca să se producă tot circuitul eventual de care e nevoie în justiție pentru pronunțarea unei hotărâri în care constestației la executare.

Nu vă imaginați că eu am scris propunerea de ordonanță sau anumite dispoziții. Dar am avut un cuvânt de spus în ceea ce urma să rămână în formă finală pentru transmiterea la Guvern.

-O altă etichetă pusă asupra dvs. este că sunteți un magistrat „rezist”. Vă simțiți confortabilă cu această etichetă?

-Această etichetă este neutră. Nu am fost singură în discuțiile care s-au purtat în ultimii ani asupra cadrului normativ. Am produs puncte de vedere scrise care s-au regăsit în actele asociației profesionale din care încă fac parte și puncte de vedere care au fost promovate împreună cu Forumul Judecătorilor. Prin urmare eticheta vine de la cei cărora poate acest drept de exprimare al magistraților asupra unor chestiuni de interes public de maximă importanță poate nu le-a fost tocmai confortabilă. Pentru mine este o etichetă neutră.

-În acel pachet de modificări ale PSD ați identificat și una cu care să fi fost de acord?

-Da. În cursul anul 2019 poate a generat un blocaj acea modificare, dar lucrurile cred că vor merge pe un făgaș bun. Pentru a ocupa o funcție de conducere într-un parchet, trebuie să funcționezi cel puțin doi ani în instituția respectivă.

-Ați urmat un curs profesional la Academia SRI. Puteți să îmi spuneți mai multe despre acel curs?

-Am făcut acel curs la sfârșitul mandatului meu la Parchetul General în anul 2012, și nu la început- unii au scris că am semnat protocolul ca să le mulțumesc că am făcut acest curs. L-am făcut în ideea că aveam, începând din anul 2008, diverse discuții asupra unor chestiuni care implicau zona de securitate națională și folosirea unor resurse ale SRI, de când a fost decizia CCR cu „data retention” declarată neconstituțională. M-a interesat să aprofundez niște lucruri. Atât. Nu a fost neapărat cea mai interesantă experiență educativă.

-Dar ca idee sunteți de acord ca magistrații să facă cursuri la Academia SRI?

-De ce nu? Gândiți-vă că ei sunt desemnați autoritate pentru investigarea terorismului. Nu a fost un curs la care m-am dus eu pentru că mi-am găsit prieteni.

A fost o ofertă de studii care a venit din partea Academiei, la fel cum am primit la Parchetul General oferte de studii din partea Ministerului Apărării Naționale, la fel cum din partea Ministerului Afacerilor Externe oferte de formare în pachet condensat la German Marshall Funds.



Sunt lucruri de nișă care nu strică. Eu am cochetat și atunci în 2012 cu acele cursuri, pentru că mă gândeam la viitorul meu, de a accede la DIICOT, dar lucrurile s-au schimbat între timp.

-E foarte posibil ca mâna dvs dreaptă în Parchetul General să fie Bogdan Licu, un asupra căruia planează controverse, de la furt intelectual la asocierea la masonerie. Cum vă poziționați asupra acestor chestiuni?

-Cred că niciuna una dintre cele două nu este resortul meu să spun ceva. Este o comisie întreagă la Ministerul Justiției care va decide dacă profilul dumnealui, dincolo de această controversă, este în măsură să susțină încrederea de care are nevoie un prim-adjunct. Cu privire la cea de-a doua chestiune, e foarte ușor să folosești termenul “se spune”. Eu nu îl folosesc.

-Este un filmuleț YouTube care arată că Bogdan Licu a participat la o adunare a masonilor, nu mai putem vorbi de “se spune”.

-Nu știu. Nu sunt la curent cu tot ce se mișcă pe social media. În primul rând, vă amintesc ceva, iar acest principiu va fi pentru întreaga echipă: legalitatea trebuie să transpară din orice act și orice cuvânt îl spunem. Cuvântul este legalitate.

-Adică vă feriți să comentați pentru că nu știți dacă este adevărată acea acuzație?

-Nu sunt eu cea în măsură să spun dacă este adevărat sau nu.

„Toate dosarele mai vechi de cinci ani că este cazul să se miște”

-Care este prima dvs prioritate în momentul în care veți ocupa postul de procuror general?

-Nu pot să vă spun ceva. Va depinde de momentul în care eventual se va produce numirea. Raportat la acest moment, depinde de prezentarea raportului de activitate pe anul 2019 al Parchetului General.

-Considerați că este nevoie de o colaborare mai strânsă decât în prezent între DNA și Parchetul General?

-O să ne punem în temă în mod reciproc, pentru că nu ne cunoaștem, eu și domnul Bologa. O să văd și proiectul dumnealui managerial și, practic, trebuie să dăm viteză la DNA.

-O problemă a DNA o reprezintă dosarele “înghețate”, care stangnează în nelucrare.

-Eu am spus cu privire la toate dosarele mai vechi de cinci ani că este cazul să se miște. Nu în interesul pur pragmatic, să le închidem sau ce facem cu ele, ci pentru a valorifica la adevăratul potențial administrarea probelor.

