„Aprobarea publicului pentru Larry este foarte mare”, a declarat Philip Howell, profesor la Universitatea Cambridge, care studiază relațiile om-animal, relatează AP News.

„Larry simbolizează stabilitatea, iar asta este de mare preț”.

De la un început modest, ca motan pe străzi, care a ajuns în inima guvernului britanic, pe strada Downing 10, Larry a devenit o figură emblematică. Adoptat de fostul premier David Cameron de la adăpostul Battersea Dogs and Cats Home, motanul a primit titlul oficial de Chief Mouser to the Cabinet Office (Vânător-șef de șoareci al Cabinetului).

Larry a devenit un personaj îndrăgit al presei, apărând deseori în fotografiile oficiale.

„Dacă un lider străin urmează să facă o vizită, știm că Larry va apărea exact în momentul în care are loc întâlnirea”, a spus Justin Ng, fotograf.

Larry the cat, the Chief Mouser to the Cabinet Office, is celebrating 15 years as the British government's official rodent-catcher. The unofficial first feline has served under six prime ministers. pic.twitter.com/f2GIZTO06L — The Associated Press (@AP) February 15, 2026

De-a lungul timpului, Larry a întâlnit numeroși lideri mondiali, unii dintre ei fiind nevoiți să-l ocolească sau chiar să-l sară. Motanul pare să fie mai puțin prietenos cu bărbații, deși a făcut o excepție pentru fostul președinte al SUA, Barack Obama. De asemenea, l-a cucerit pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, stârnindu-i un zâmbet în timpul unei vizite oficiale.

Deși abilitatea sa de a prinde rozătoare este discutabilă, Larry a fost surprins ocazional capturând un șoarece și, o dată, chiar un porumbel, care însă a reușit să scape.

„Este mai degrabă un iubitor decât un luptător”, a adăugat Ng.

„Este foarte bun la ceea ce face: să lenevească și să arate oamenilor cât de indiferent poate fi”.

În ceea ce privește relația lui cu Palmerston, motanul Ministerului de Externe, aceasta a fost marcată de conflicte frecvente, cei doi fiind surprinși de mai multe ori certându-se. Palmerston a decedat luna aceasta în Bermuda, unde lucra ca și „consilier de relații feline” pentru guvernator.

Astăzi, Larry este mai lent, dar continuă să-și patruleze teritoriul și să se odihnească pe pervazul ferestrei, deasupra unui radiator, chiar lângă intrarea în Downing Street.