O tehnologie de încărcare rapidă (fast-charge)

Primul tren de pasageri alimentat exclusiv cu baterii și autonomie a fost introdus în serviciul. Trenul este operat de Great Western Railway (GWR) și a început să circule cu pasageri sâmbătă, 31 ianuarie 2026, pe linia secundară Greenford (Greenford branch line), între stațiile West Ealing și Greenford.

Este vorba despre o unitate din Clasa 230, care folosește o tehnologie de încărcare rapidă (fast-charge). Aceasta permite trenului să se reîncarce în doar câteva minute la capăt de linie, eliminând necesitatea electrificării întregului traseu prin linii aeriene sau a treia șină.

„Testele noastre au demonstrat că tehnologia bateriilor poate oferi o alternativă fiabilă și eficientă pentru tracțiunea electrică, în special pe segmentele unde electrificarea nu este fezabilă”, a declarat Simon Green, director de inginerie al GWR.

Un program de testare de 22 de luni

Introducerea în exploatare comercială vine după un program de testare de 22 de luni, axat pe utilizarea tehnologiei de încărcare rapidă a bateriilor în stații.

Înainte de intrarea în serviciu, acest tren a stabilit un record mondial pentru cea mai lungă distanță parcursă de un tren electric cu baterii cu o singură încărcare, parcurgând 323 km. Recordul anterior era de aproximativ 224 km, stabilit de Stadler în Germania.

Această inițiativă face parte din planul Marii Britanii de a atinge „net-zero” emisii de carbon până în 2050. Trenul cu baterii înlocuiește unitățile diesel mai vechi și mai poluante, oferind o soluție sustenabilă pentru liniile secundare unde electrificarea clasică ar fi prea costisitoare.

Serviciul a început cu o frecvență limitată (inițial sâmbăta), urmând ca numărul curselor să crească pe măsură ce operatorul colectează date despre performanța bateriilor în condiții reale de exploatare.

Această reușită este văzută ca un pas major pentru industria feroviară britanică, demonstrând că tehnologia bateriilor este acum o alternativă viabilă pentru rutele scurte și medii din întreaga țară.

Prima serie de locomotive alimentate cu baterii de 1.000 de kilowați din China a fost lansată oficial, în aprilie 2025, la Dalian, un oraș portuar din provincia Liaoning. Aceste locomotive reprezintă un pas important în dezvoltarea tehnologiei feroviare ecologice în China, potrivit China Xinhua News.



