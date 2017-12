Prințul Charles ajunge în această seară în București pentru a participa la funeraliile Regelui Mihai. Moștenitorul Coroanei Britanice, alături de alți reprezentanți ai caselor regale din lumea întreagă, va fi prezent, sâmbătă, la înmormântarea ultimului monarh al României.

Surse diplomatice au confirmat, pentru Libertatea, că Prințul Charles va veni, vineri seara, în București, pentru a se reculege la catafalcul Regelui Mihai, depus la Palatul Regal. Moștenitorul Coroanei Britanice va ajunge în Capitală, la bordul unui avion privat care va ateriza la ora 23 pe Aeroportul Băneasa. Prințul Charles va rămâne în această seară în București, potrivit acelorași surse.

Prințul Charles va participa la înmomântarea Regelui Mihai I al României, care va avea loc pe 16 decembrie la Curtea de Argeș. La funeralii va participa și un reprezentant al Casei regale a Spaniei.

Moștenitorul tronului Marii Britanii, Charles, a mărturisit, în urmă cu patru ani, într-un interviu, că îl cunoștea pe fostul nostru suveran încă de când era doar un copil, dar a avut întotdeauna un sentiment de tristețe pentru toate umilințele și nedreptățile îndurate de-a lungul vieții:

„Îl cunosc pe Regele Mihai de când eram copil. Extraordinar e faptul că e exact de vârsta tatălui meu. Cum ei se cunoşteau de copii, asta face legătura şi mai importantă. E un om pe care îl admir de când l-am cunoscut. Mă întristează profund ce a trebuit să îndure atâţia ani. Tocmai pentru că, aşa cum am spus, îl cunosc de mult timp, pot spune că e unul dintre acei oameni remarcabili, care-şi păstrează calmul în orice circumstanţe. Mereu am admirat calităţile lui de om de stat, răbdarea şi înţelegerea lui faţă de alţi oameni. De asemenea, rezistenţa şi tăria sa de caracter, dacă ne gândim prin ce a trecut, de-a lungul vieţii sale… M-am gândit mereu cât de îngrozitor şi de traumatizant trebuie să fi fost momentul când a fost silit să-şi părăsească ţara atât de tânăr, confruntat cu nişte condiţii de-a dreptul imposibile. Apoi, a trebuit să trăiască în străinătate toată viaţa. Un om atât de răbdător şi de remarcabil… E minunat că situaţia s-a încheiat şi că poate reveni acum în România, de mai multe ori pe an, poate fi aici, din nou, în ţara lui natală”, spunea, în urmă cu câțiva ani, Prințul Charles.