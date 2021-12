Fotografia, care îi prezintă pe toți cei patru, a fost făcută de fotograful Alexi Lubomirski în această vară, la casa cuplului din Santa Barbara, California.

Nicio imagine cu Lilibet în vârstă de șase luni, numită după porecla din copilărie a Reginei, nu a fost publicată până acum, iar chipul fratelui ei de doi ani a fost rar văzut în public.

„Anul acesta, 2021, am primit-o în lume pe fiica noastră, Lilibet. Archie ne-a făcut „mamă” și „tată”, iar Lili ne-a făcut o familie. În timp ce așteptăm cu nerăbdare 2022, am făcut donații în numele dumneavoastră către mai multe organizații care onorează și protejează familiile – de la cele mutate din Afganistan, la familii americane care au nevoie de concediu parental plătit”, se menționează pe textul felicitării semnat „Harry, Meghan, Archie și Lili”.

We’re grateful to Archewell Foundation and Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex for their support of our efforts to welcome Afghan families to the US. This generous donation will help the transition of families into new communities. https://t.co/vBKyU92YoF pic.twitter.com/H0DqCvJuZd