Ea le-a promis celor care au venit la inaugurarea centrului, miercuri, 31 ianuarie, că le va transmite speranța lor că Regele Charles se va însănătoși rapid după intervenția chirurgicală de tratare a prostatei mărite la care a fost supus recent.

Queen Camilla during her visit to Maggie's new cancer support center to hear how Maggie's Royal Free has been supporting patients and their families on January 31, 2024. pic.twitter.com/M4Uu0dZQLH

Întâlnirea se afla pe agenda Camillei înainte ca Palatul Buckingham să anunțe că regele Charles a fost diagnosticat cu cancer, așa că toate informațiile indică faptul că regina a decis să participe la inaugurarea centrului așa cum fusese planificat.

Today, Queen Camilla officially opened @MaggiesRFH, where she also met people living with cancer and staff.



Camilla also heard from those who have previously been supported by @MaggiesCentres to hear their experiences of cancer & how visiting Maggies has helped them. pic.twitter.com/Ww8Ibpm8Ya