Prinţul William, în vârstă de 38 de ani, a anunţat pe Twitter că a fost vaccinat cu prima doză a unui ser anti-COViD.

Acesta a publicat o fotografie cu momentul vaccinării, realizată la Science Museum din Londra.

„Marţi, am primit prima doză din vaccinul contra COVID-19”, a scris prinţul William. „Tuturor celor implicaţi în campania de vaccinare – vă mulţumesc pentru tot ceea ce aţi făcut şi faceţi în continuare”, a mai spus prinţul britanic.

Prinţul William s-a îmbolnăvit de COVID-19 în aprilie anul trecut, aproximativ în aceeaşi perioadă ca şi tatăl său, prinţul Charles, moştenitorul tronului britanic, însă informaţia a fost dezvăluită public abia în noiembrie.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout – thank you for everything youve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb