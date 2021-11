Scena9: „Prizonieră în propria casă”. Povestea unei femei din Afganistan, după ce talibanii au revendicat țara

„În Afganistan existau destule restricții pentru femei și înainte ca talibanii să vină din nou la putere (n.r. – mai guvernaseră țara între 1994 și 2001). Am luptat pentru tot în viața mea, chiar și pentru a studia ceea ce îmi place”, declară Saeeda pentru Scena9.

Saeeda, înainte să iasă din casă însoțită de un frate. Fotografie din arhiva personală



Nu mai iese din casă decât însoțită de un bărbat

„Acum fac treburile casnice. Gătesc, spăl vasele și uneori citesc. Am citit peste zece cărți motivaționale de Wayne W. Dyer, printre care Puterea intenției și A fi în echilibru, o carte despre istoria Afganistanului și Un veac de singurătate a lui Gabriel García Márquez. Am simțit și mai multă durere când am citit această carte. Scrie că sfârșitul vieții înseamnă izolare și singurătate. Cartea asta e exact povestea vieții mele actuale”, descrie tânăra ingineră ce trăiește acum.

Astăzi, Saeeda iese din casă doar dacă e vreo situație urgentă, doar însoțită de un bărbat, îmbrăcată cu haine care să-i acopere tot corpul și fața.

După retragerea trupelor americane din Afganistan, în România au ajuns 156 de cetățeni afgani care se aflau în pericol (colaboratori ai trupelor române în Afganistan, studenți cu burse în România, activiști, profesori, magistrați etc).

Întreaga poveste din Scena9 poate fi citită aici.

*Saeeda înseamnă „fericită/norocoasă” în limba dari și este un pseudonim pentru a-i proteja identitatea.

