Klymenko este investigat de SBU

Klymenko, șeful Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO) din Ucraina, a făcut declarația într-un comentariu pentru Kyiv Independent.

Publicația media ucraineană Babel a relatat pe 6 octombrie, citând surse proprii, că Klymenko este investigat de SBU în legătură cu un caz intentat împotriva lui Fedir Krystenko. Klymenko nu a fost încă acuzat oficial.

Krystenko este un parlamentar ucrainean acuzat de trădare pentru că ar fi cooperat cu serviciile de informații rusești. El locuia în Dubai, dar a fost adus înapoi în Ucraina în septembrie.

SBU a susținut în iulie că Krystenko a fost în contact cu detectivii Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și că influența biroul.

Două surse au declarat pentru Babel că parlamentarul fugar depune mărturie împotriva lui Klymenko într-un caz legat de trei angajați ai biroului.

Bătălie pentru putere între serviciile din Ucraina

Angajații NABU sunt investigați într-un posibil caz de abatere profesională după ce au fost angajați la Ukrzaliznytsia, compania feroviară de stat a Ucrainei, în urma gestionării unor cazuri la compania feroviară.

Contactat de Kyiv Independent, Klymenko a criticat aspru presupusele influențe externe, acuzând SBU că și-a depășit rolul.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

„Astfel de rapoarte, precum și o serie de acțiuni evident ilegale împotriva angajaților NABU care au avut deja loc, nu sunt altceva decât o continuare a presiunii asupra agențiilor anticorupție”, a declarat Klymenko pentru Kyiv Independent, contactat pentru comentarii cu privire la posibila anchetă.

Klymenko a adăugat că ancheta raportată „nu mai este o surpriză” pe fondul tensiunilor dintre agențiile anticorupție și Biroul Președintelui.

„Aceste acțiuni și presiuni sunt legate de o serie de proceduri penale pe care NABU și SAPO le investighează în prezent în mod activ”, a adăugat Klymenko.

„Indiferent de evoluția evenimentelor, NABU și SAPO iau toate măsurile necesare pentru a preveni interferența în anchetele în curs.”

SBU a declarat pentru Kyiv Independent că nu va comenta „informații neconfirmate din surse anonime”.

Agenția a adăugat că ancheta preliminară privind fostul parlamentar Hrystenko este în desfășurare, dar că nu au fost dezvăluite detalii suplimentare pentru a menține „confidențialitatea anchetei”.

Rapoartele urmează altor detalii despre conflictul dintre SAPO și NABU, pe de o parte, și SBU și Biroul Președintelui, pe de altă parte.

Confruntarea a început în iulie, când Serviciul de Securitate și alte agenții de aplicare a legii au efectuat cel puțin 70 de percheziții la sediul NABU și au acuzat un angajat NABU de trădare.

A doua zi, președintele Volodimir Zelenski a semnat un proiect de lege care elimina de facto independența biroului. Independența biroului a fost ulterior restabilită în urma protestelor stradale de amploare.

Aceste evenimente au urmat mai multor cazuri în care înalți oficiali guvernamentali, inclusiv un fost șef adjunct al Biroului Prezidențial, au fost vizați în anchetele anticorupție ale agențiilor.

SBU, acuzat că împiedică cercetarea oamenilor lui Zelenski

Activiștii anticorupție consideră acțiunile SBU ca o încercare de a împiedica detectivii care au investigat anterior cercul apropiat al lui Zelenski să își îndeplinească atribuțiile.

SBU, care este considerată loială Biroului Prezidențial, a prezentat represiunea ca o încercare de a elimina presupusa influență rusească.

Luna trecută, NABU a acuzat un înalt oficial SBU – fostul șef al securității cibernetice Illia Vitiuk – de îmbogățire ilicită. Serviciul de Securitate a numit-o „răzbunare”.

NABU și SAPO sunt cele două agenții anticorupție din Ucraina, înființate ca parte a reformelor care au urmat Revoluției EuroMaidan din 2014.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE