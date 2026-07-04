Cu toate acestea, pe măsură ce designul devine un factor tot mai important în deciziile consumatorilor, creatorii și întreprinderile europene se confruntă cu riscuri din ce în ce mai mari legate de produsele contrafăcute.

Rezultatele unui nou sondaj la nivelul UE arată că 72% dintre consumatorii europeni consideră că designul produsului este important când decid ce să cumpere. Aproximativ o treime (31%) afirmă că designul este foarte important sau extrem de important când achiziționează un produs. În plus, jumătate dintre consumatorii din UE apreciază un design de calitate, iar aproape 3 din 4 (73%) sunt dispuși să plătească mai mult pentru un produs cu un design mai bun.

Designul contează în special pentru consumatorii mai tineri: 80% dintre cei cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani afirmă că este un factor important în deciziile lor de cumpărare. Tinerii sunt mai dispuși să plătească prețuri mai mari pentru produse mai bine proiectate și să asocieze designul cu emoții pozitive.

La nivel sectorial, datele arată că designul are o influență deosebită în industria mobilierului și a modei, 76% dintre consumatorii din UE considerându-l foarte important când cumpără mobilier și 66% când cumpără îmbrăcăminte și accesorii.

Deși calitatea și prețul rămân cei mai importanți factori de achiziție, designul joacă un rol în influențarea preferințelor consumatorilor, în special în rândul generațiilor mai tinere. Valoarea designului îl face însă vulnerabil la contrafacere și copiere neautorizată, fenomene care rămân răspândite în sectoare-cheie ca moda, mobilierul, electronicele și alte bunuri de consum.

„Designul european reprezintă unul dintre cele mai importante atuuri competitive ale noastre. El dă formă produselor în care avem încredere, pe care le apreciem și de care ne bucurăm în fiecare zi, ajutând în același timp întreprinderile să se distingă pe piața mondială. După cum confirmă cercetările, consumatorii, în special generațiile mai tinere, recunosc valoarea unui design de calitate.

Protejarea desenelor și modelelor le oferă creatorilor încrederea necesară pentru a inova, iar întreprinderilor avantajul competitiv de care au nevoie – generând creșterea economică și competitivitatea de care depinde economia Europei”, a spus Joao Negrao, directorul executiv al EUIPO.

Contrafacerea, o amenințare la adresa designului european

Produsele contrafăcute care imită aspectul produselor originale au devenit foarte răspândite, alimentate de expansiunea comerțului electronic și de influența rețelelor sociale. Aproximativ 13% dintre europeni declară că au cumpărat intenționat produse contrafăcute, procentul ajungând la 26% în rândul consumatorilor tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani.

Potrivit datelor EUIPO, industria modei și a confecțiilor, strâns legată de domeniul designului, suferă pierderi anuale estimate la 12 miliarde de euro, iar contrafacerea genților de mână, bijuteriile și ceasurile înseamnă pierderi anuale de vânzări în valoare de aproximativ 2,7 miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene pentru producătorii de produse originale.

În România, contrafacerea cauzează pierderi anuale de 256 de milioane de euro în sectorul articolelor de îmbrăcăminte și de 75 de milioane de euro în sectorul genților, bijuteriilor și ceasurilor.

IMM-urile sunt deosebit de vulnerabile la acest tip de încălcări, întrucât se bazează adesea pe un număr mic de desene și modele distinctive și au o capacitate limitată de a-și urmări și apăra drepturile asupra desenelor și modelelor.

Dincolo de impactul economic, produsele contrafăcute pot prezenta riscuri grave pentru sănătatea și siguranța consumatorilor și pentru mediu deoarece nu respectă standardele de siguranță și de calitate. De asemenea, potrivit cercetărilor, comerțul cu produse contrafăcute este legat de rețelele infracționale și, în unele cazuri, de exploatarea prin muncă.

Industriile axate pe desene sau modele reprezintă o parte substanțială din activitatea economică și din piața muncii din UE. Ele ocupă aproximativ 28 de milioane de persoane, reprezentând aproximativ 13% din totalul locurilor de muncă din UE și generează peste 16% din PIB‑ul UE.

Studiile EUIPO mai arată că întreprinderile mici care își înregistrează desenele sau modelele generează venituri cu aproape 30% mai mari pe angajat și plătesc salarii cu aproape 25% mai mari decât cele care nu dețin drepturi de proprietate intelectuală înregistrate.

Cu toate acestea, în ciuda acestor beneficii, doar aproximativ 1% dintre IMM‑urile din UE dețin drepturi asupra desenelor și modelelor înregistrate.