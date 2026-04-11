Amploarea fenomenului

Până în prezent, fenomenul a afectat 12 cimitire din șapte districte: Klosterneuburg (districtul Tulln), Korneuburg, Krems, Bruck an der Leitha, Baden, Tulln și Mistelbach.

Cele mai recente acte de vandalism au fost raportate în localitățile Ebreichsdorf și Götzendorf an der Leitha.

Conform Departamentului de investigații criminale, atacurile nu vizează un grup sau o comunitate anume și au loc, cel mai probabil, sub protecția nopții.

Făptașii acționează prin dislocarea și mutarea pietrelor funerare. Apoi siciele au tăiate sau sparte, pentru a putea fi deschise.

Profanatorii caută dinți de aur

Aspectul cel mai șocant al acestui caz este modul în care este tulburată liniștea morților. Anchetatorii au constatat că unora dintre cadavre le lipsesc dinții sau prezintă părți de maxilar distruse complet.

Principala ipoteză a poliției este că scopul principal al profanatorilor este sustragerea dinților de aur.

Cu toate acestea, din cauza stării cadavrelor și a lipsei de informații exacte din partea rudelor, nu s-a putut stabili cu certitudine ce bunuri materiale au fost furate din interiorul sicrielor.

Apelul autorităților

Direcția Poliției de Stat din Austria Inferioară lucrează intens la rezolvarea acestui caz și a lansat un apel public: cetățenii care au observat persoane suspecte sau vehicule neobișnuite în apropierea cimitirelor din regiune – fie pe timp de zi, fie noaptea – sunt rugați să contacteze imediat autoritățile.

Orice detaliu, oricât de nesemnificativ ar părea, poate fi crucial pentru prinderea făptașilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE