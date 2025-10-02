Pasiunea profesoarei românce de balet pentru dans a început încă din copilărie

Claudia și-a început cariera în balet la o vârstă fragedă. Avea doar 9 ani atunci când părinții au înscris-o la Liceul de Coregrafie din Cluj-Napoca. Claudia își amintește și acum de momentul în care a dat examenele de admitere. Câteva sute de copii s-au strâns atunci în curtea școlii ca să danseze și să ia admiterea.

Pasiunea ei dragostea pentru dans au urmat-o la fiecare pas, iar astfel s-a numărat printre cele 25 de persoane care au încheiat Liceul de Coregrafie în clasa a XII-a.

„La 9 ani am intrat la Liceul de Coregrafie „Octavian Stroia” din Cluj-Napoca. Țin minte că eram, la început, câteva sute de copii în curtea școlii, am dat examene destul de drastice, cu probă de aptitudini și muzicalitate”, a povestit Claudia Marinesc, pentru presa locală.

După absolvire, Claudia a ales să urmeze o carieră în pedagogia baletului, obținând gradul I ca profesor de coregrafie la liceu. Înainte de plecarea în SUA, ea a fost implicată în numeroase proiecte, organizând spectacole de balet și dans contemporan la Opera Română și Opera Maghiară din Cluj, precum și la Casa de Cultură a Studenților.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Viața Claudia s-a schimbat în 2003 când a plecat în SUA și a început să trăiască visul american

În 2003, Claudia și soțul ei au câștigat Loteria Vizelor și s-au mutat la New York. Deși visul american părea cea mai mare dorință, profesoara de baletă își amintește că începutul nu a fost deloc ușor. Cei doi soți din Cluj au plecat în America cu doar două geamantane, iar acolo și-au dat seama că trebuie să ia totul de la zero.

„Un pic m-am speriat, dar am zis <>. Am ajuns acolo și ne-am dat seama că nu avem furculiță și cuțit, nici cană de băut apă. Ne-am dus doar cu două geamantane” , mai povestește ea.

Însă talentul și experiența ei în balet i-au deschis rapid uși în lumea competitivă a dansului din New York.

„Norocul a făcut că acolo, în domeniul nostru, al dansului și baletului, te cheamă la interviu, iar după te pune să demonstrezi. După ce văd ce știi să faci, primești sau nu job-ul”, a explicat Claudia.

Profesoara de balet din Cluj a început o carieră în lumea dansului din SUA

Primul job al Claudiei în SUA a fost la Long Island Ballet Company, unde a fost numită director artistic. De acolo, cariera ei a înflorit, ajungând să predea la școli prestigioase precum Alvin Ailey și Ballet Hispanico.

Deși la început nu a fost ușor, pasiunea și determinarea i-au ajutat pe cei doi soți din Cluj să își vadă visul cu ochii.

„Când am început să fiu mai cunoscută, am fost invitată să particip la Dance Master of America și am fost una dintre profesoarele care predau profesorilor de balet. Era, deja, alt nivel”, mărturisește Claudia.

Tot peste Ocean a mers și o altă profesoara, din Drobeta-Turnu Severin, iar acolo a avut numeroase lecții de învățat din domeniul educației. Profesoara de matematică Manuela Prejea a plecat în America la 51 de ani și a descoperit cât de mari sunt diferențele de învățat din SUA, iar apoi a făcut o comparație cu experiența din România.

Cum a evoluat cariera româncei în SUA și unde a predat cursurile de balet

Claudia a predat balet copiilor, adolescenților și chiar adulților, montând spectacole celebre precum „Spărgătorul de nuci” și „Coppelia”. Experiența ei în America i-a oferit o perspectivă nouă asupra baletului, învățând să aprecieze diferite stiluri și tehnici.

„Crezând foarte tare în școala rusească și fiind sigură că nimic nu e mai bun decât aceasta, am descoperit, surprinsă, că, de fapt, găsești lucruri foarte bune la fiecare stil”, a mărturisit ea.

Recomandări Avertismentul lui Dmitri Gudkov, fost deputat rus și opozant al regimului de la Kremlin: „Putin va escalada conflictul cu Uniunea Europeană”

Povestea Claudiei amintește de o altă profesoară din România care a ales să-și trăiască viața în SUA i să preda la una dintre cele mai mari universități.

Motivele pentru care profesoara de balet de la New York s-a întors în România

După 20 de ani în SUA, Claudia s-a întors în Cluj-Napoca din motive familiale. Deși a lăsat în urmă o carieră de succes și prieteni dragi, ea nu a închis definitiv ușa Americii.

„Nu am închis ușa Americii, cu siguranță mă voi întoarce, dar nu știu când. Inima mea a rămas acolo. Mă simt și, probabil, mă voi simți întotdeauna între două lumi, probabil ca toți cei care pleacă în străinătate”, a declarat Claudia pentru presa locală.

Claudia are planuri ambițioase pentru viitorul baletului în Cluj-Napoca. Ea intenționează să organizeze primul concurs internațional de balet din oraș, probabil anul viitor. De asemenea, are în vedere organizarea unui „Broadway Show” pentru copii.

Cu ce se ocupă profesoara de balet de la New York după ce s-a întors în Cluj

Claudia a adus în România tot ceea ce a învățat în SUA. Profesoara româncă, celebra la New York, a luat cu ea experiență și mai ales pasiunea pentru balet, iar acum le împărtășește totul copiilor din Cluj care vor să învețe să danseze.

În prezent, Claudia și-a deschis propriul studio de dans în cartierul Andrei Mureșanu din Cluj-Napoca, numit „New York Dance Studio”. Aici, ea pregătește copii atât pentru o carieră profesională în balet, cât și pe cei care practică dansul din pasiune.

„De ce este important baletul pentru un copil? Corectează postura și dezvoltă grația, stimulează concentrarea, răbdarea, memoria și disciplina, dezvoltă urechea și cultura muzicală, îmbunătățește echilibrul și coordonarea, crește încrederea în sine și oferă celor mici un mod unic de exprimare artistică și emoțională”, explică Claudia.

Povestea Claudiei Marinescu este o mărturie a pasiunii, perseverenței și talentului. De la Cluj la New York și înapoi, ea a adus cu sine o bogată experiență și o viziune nouă asupra artei baletului, pe care acum le împărtășește noii generații de dansatori din România.