Conform tabelului de salarizare, profesoara a primit între 5.051 și 6.174 de euro pe lună, fără să lucreze o singură zi.

A absolvit biologie-geografie

Femeia a început să predea la un colegiu profesional din Wesel în 2003-2004, după ce a absolvit studiile de biologie și de geografie.

Din august 2009 însă, a intrat în concediu medical pe termen lung din cauza unor probleme psihice, prelungindu-și periodic certificatele medicale.

Timpul a trecut, iar în 2015 când a venit un nou director la școală, profesoara devenise deja o prezență fantomatică.

De altfel, directorul a declarat că nu auzise niciodată numele ei.

Abia în primăvara lui 2024, după 15 ani, autoritățile școlare au observat situația și au solicitat o examinare medicală oficială.

Autoritățile școlare au cerut o examinare medicală, profesoara a contestat-o în instanță

Profesoara s-a opus acestei solicitări prin intermediul avocatului său. După ce Tribunalul Administrativ i-a respins cererea, ea a făcut recurs.

Însă Curtea Administrativă Superioară din Renania de Nord-Westfalia a decis că femeia trebuie să se supună examinării pentru a se stabili dacă este într-adevăr inaptă de muncă.

Un purtător de cuvânt al administrației regionale din Düsseldorf a declarat: „Înțelegem nedumerirea publicului. Din cauza procesului în curs, nu putem oferi detalii suplimentare momentan”.

Ministrul educației din Renania de Nord-Westfalia, Dorothee Feller, a cerut o anchetă completă.

Am multe întrebări, pentru că nu am mai întâlnit un astfel de caz.

Practician în medicina alternativă?

Între timp, au apărut informații că femeia ar fi putut lucra ca practician în medicină alternativă în perioada concediului medical.

Pe internet există mai multe referințe la o persoană cu același nume, create după 2009. De asemenea, pe o rețea socială, profesoara a menționat că are o calificare în acest domeniu.

Bild a investigat la adresa din Duisburg, unde vecinii au confirmat că o cunosc pe femeie ca profesoară, dar nu știau că ar fi avut probleme de sănătate care să o împiedice să lucreze. Aceasta ar deține și două apartamente în oraș.

Profesoara și avocatul ei au refuzat să comenteze situația.







