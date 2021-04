Potrivit Times of India, un incident șocant a avut loc într-o secție de votare din districtul Shahjahanpur, statul Uttar Pradesh.

O profesoară care făcea partea din comisa de numărare a voturilor s-a îmbolnăvit de COVID și i s-a făcut rău. Femeia a căzut în sală și a susținut într-un apel video disperat pe un grup de WhatsApp că autoritățile nu au ajutat-o și nu i-au permis să meargă la spital.

În mesajul video, Aparna Mahavar a spus că a fost forțată să rămână la centrul de votare și a cerut ajutor. După ce videoclipul a devenit viral, poliția locală a mutat-o la un centru de sănătate comunitar din apropiere.

#COVID19



UP: Teacher on poll duty fell sick with covid, makes desperate appeal for help



Read: https://t.co/wVZUISbjt0 pic.twitter.com/LYEfpPA4u5