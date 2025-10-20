Un articol de cercetare apărut recent pe coperta revistei Nature Chemistry marchează un moment important pentru știința românească prin prezența cercetătorului Paul Nicu, membru al comunității UBB (Universitatea Babeș Bolyai) din Cluj, în cadrul unei colaborări internaționale conduse de laureatul Premiului Nobel Ben L. Feringa.

„Studiul a reușit, în premieră mondială, să reproducă în laborator, în mod controlat, dinamica structurală a proteinelor și ADN-ului — o combinație unică între adaptivitate conformațională și reciclabilitate configurațională.”

Cercetătorii au creat noi polimeri care se comportă ca moleculele naturale din corpul uman. Acești polimeri sunt formați din părți simple și se pot organiza singuri în structuri ordonate, apoi pot reveni la forma inițială. Mai mult, pot fi refolosiți complet.

„Această capacitate de auto-organizare și reciclare integrală oferă o cale concretă pentru proiectarea materialelor sustenabile ale viitorului, deschizând un drum nou pentru cercetarea materialelor adaptative și redefinind conceptul de materie sintetică inteligentă.”, precizează UBB, într-un comunicat.

Contribuția românească a vizat modelarea teoretică a sistemelor de polimeri studiate experimental.

Aceasta a dus la „identificarea și validarea mecanismelor care stau la baza acestor procese esențiale vieții”, subliniind rolul semnificativ al cercetătorilor de la UBB în cadrul proiectului internațional.

Dr. Paul Nicu este cercetător la Fundația Provitam și cercetător asociat la Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Chimie Fundamentală și Aplicată – Metalomica, din cadrul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică.

Cu o vastă experiență în chimia computațională și modelarea cuantică a proprietăților spectroscopice, dr. Paul Nicu contribuie activ la formarea masteranzilor și doctoranzilor din UBB.

UBB este poziționată în intervalul 1201-1500 în Times Higher Education World University Rankings 2026, pe locul 5 în topul instituțiilor din România.

Ben L. Feringa, coordonatorul studiului, a primit Premiul Nobel pentru Chimie în 2016, împreună cu Jean-Pierre Sauvage și Fraser Stoddart, pentru „designul și sinteza motoarelor moleculare”.

Cercetările sale au deschis noi perspective în nanotehnologie și chimia moleculară, influențând semnificativ dezvoltarea materialelor inteligente și adaptive.

