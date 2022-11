Profesor de la Academia de Poliţie către un fost student: „Nu discut cu nesimțiții, analfabeții funcțional și impostorii cu probleme psihice”

Joi, 20 octombrie 2022. Rafael Chelaru, decanul fostei Facultății de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din Bucureşti, primeşte în căsuţa electronică personală un mesaj din partea unuia dintre absolvenţii instituţiei:

„Cum este posibil ca dvs. in calitate de Decan și conf. univ. dr. să nu fiți CAPABIL, să completați în mod corect o ADEVERINȚĂ ŞCOLARITATE ȘI O SITUAȚIE ŞCOLARĂ?? […] D-le ,«conf.univ.dr» , Rafel Dorian Chelaru, sunteți o RUŞINE pentru «mediul academic» din România”.

Marius Văluşescu, în vârstă de 39 de ani, absolvent fără licență al Facultăţii de Arhivistică în promoţia 2022, reclama faptul că adeverinţa de şcolaritate pe care a primit-o din partea instituţiei avea un număr de înregistrare aferent anului 2021 şi conţinea o greşeală gramaticală: „Prin prezenta, se adevereşte că Văluşescu G. Marius, născută în 1982…”.

Mesajul absolventului, redat integral la finalul acestui articol, conţine mai multe acuzaţii la adresa profesorului.

Profesorul îi răspunde studentului

Rafael Chelaru îi răspunde în aceeaşi zi fostului său student: „În mod normal nu discut cu nesimţiţii, analfabeţii funcţional şi impostorii cu probleme psihice, care îşi permit să folosească un limbaj de penitenciar (atîta poate specimenul MV cu siguranţă), care acuză pe alţii că sunt de vină pentru propria neputinţă şi incapacitate”.

Remarc doar că MV acuză pe alții de plagiat când el însuși practica furtul la examene fără nicio jenă, nefiind în stare să scrie 2 rânduri fără a face greşeli de ortografie. Restul elucubrațiilor nu merită efortul de a primi un răspuns. Profesorul Rafael Chelaru către fostul său student Marius Văluşescu:

„Dacă MV mai continuă cu jignirile și cu acest ton cu totul inadmisibil, îmi rezerv dreptul de a-l face pe acest jalnic plagiat al unui absolvent de studii superioare să raspunda cf legii”, se încheie răspunsul profesorului Rafael Chelaru.

Profesorul Rafael Chelaru

Cum explică profesorul: „Acest individ este specializat în hărţuire”

Rafael Chelaru este cadru didactic la Academia de Poliţie din 2006, potrivit CV-ului său de pe site-ul instituţiei. Acesta are şi o experienţă de opt ani ca arhivist la Arhivele Naţionale ale României și un doctorat în istorie, obţinut la Universitatea din Bucureşti.

Contactat de Libertatea, Rafael Chelaru a recunoscut schimbul de mesaje pe care l-a avut cu studentul său.

„Răspunsul meu dur a fost motivat de tonul jignitor, dar nu doar de asta. În primul rând, acest individ este specializat în hărţuire. El a trimis mai multe mesaje în care aruncă tot felul de acuzaţii aberante. Situaţia care mi se pare intolerabilă – şi normal că la un moment dat reacţionezi – este că răspândeşte în tot felul de direcţii aceste mesaje”, a explicat Rafael Chelaru pentru Libertatea.

Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie A.I. Cuza a fost desfiinţată în urma reorganizării instituţiei, aprobată prin hotărâre de guvern în luna mai a acestui an. Potrivit documentului, activitatea facultăţii se încheie odată cu absolvirea programelor de studii universitare de licenţă de către toţi studenţii înmatriculaţi.

Rafael Chelaru susţine că absolventul său ar vrea să se răzbune pentru că nu a reuşit să promoveze examenul de licenţă, iar, odată cu desfiinţarea facultăţii, îi va fi mai greu să îşi încheie studiile.

Miza este una pur personală a acestui personaj care, repet, nu a fost în stare să promoveze. Şi atunci încearcă manevre de acest gen, direcţionând mesaje la toate redacţiile şi instituţiile posibile – sincer, mă aştept să vină şi de la NATO ceva. Rafael Chelaru, profesor Academia de Poliţie:

Studentul: „Mereu am vociferat în legătură cu problemele din facultate”

În replică, Marius Văluşescu a declarat pentru Libertatea că a cerut în repetate rânduri reevaluarea lucrării sale de licenţă, însă solicitările nu au avut niciun rezultat. Acum, acesta se consideră o victimă a instituţiei de învăţământ pe care a frecventat-o în ultimii trei ani şi crede că totul este o consecinţă a comentariilor sale acide din perioada în care a fost student.

„Mereu am vociferat în legătură cu problemele din facultate şi cred că aceasta a fost greşeala mea. Am spus că trebuie să facem mai multă practică, pentru că unii colegi nu ştiau nici cum să lucreze cu dosarele, am criticat modalităţile profesorilor de a preda”, spune Marius Văluşescu.

Libertatea a solicitat un punct de vedere din partea conducerii Academiei de Poliție referitor la schimbul de mesaje, dar până la momentul publicării nu a fost primit niciun răspuns.

Mesajul trimis de student profesorului

Acesta este mesajul pe care Marius Văluşescu i l-a trimis fostului său profesor. Redacţia a păstrat ortografia originală:

„În atenția fostului decan al fostei Facultăti de arhivistică din cadrul Academiei de poliție „Alexandru Ioan Cuza”,

Rafael Dorian Chelaru,

Cum este posibil ca dvs. in calitate de Decan si conf.univ.dr. să nu fiți CAPABIL, să completați in mod corect o ADEVERINȚĂ ŞCOLARITATE SI O SITUAȚIE ŞCOLARĂ?? În ataşamentul prezentului e-mail găsiti Adeverința si situația şcolară,completate in mod greşit de către dvs ‘”d-le conf.univ.dr.” RAFAEL DORIAN CHELARU.

Eu am terminat Facultatea de arhivistică in anul 2022, iar Adeverința completată de dvs personal, este inregistrată in anul 2021,la fel si Situația şcolară. Cum sa nu fiți capabil să faceți legătura intre genul masculin pt. cuvântul NĂSCUT si genul feminin pt cuvântul NĂSCUTĂ sau in mod superficial ați luat cu –copy paste – nr. de inregistrare şi cuvintele, de pe adeverințele vechi si le-ați trecut pe aceste adeverințe? (probabil aşa ați făcut si cu TEZA DE DOCTORAT?!?!), aşa ați procedat şi în trecut cu adeverințele celorlalți studenti. Inclusiv Lucrarea mea de licență ați corectat-o şi notat-o in mod superficial, atât dvs,cât şi Ligia Maria Fodor (apropiata dvs.prietenă şi colegă).Sub nici o formă să nu încercați să dați vina pe altcineva pt.incompetența dvs. Pe adev. se vede clar numele şi semnătura dvs. Noi ca foşti studenti ai Facultății de arhivistică,la cursuri am fost invățati ce inseamnă o ADEVERINŢĂ si cum se completează în mod corect, iar dvs. ca fost Decan,având si titlul ştiințific de „doctor” să nu fiți capabil să o completați in mod corect.

Să nu uităm că după ce fosta secretară a Facultățiii de arhivistică a plecat prin demisie,preluarea sarcinilor de secretariat a intrat in atribuția dvs.Ați incercat de asemenea sa corelați functța de decan cu funcța de dir. de departament pt.a o obține drepturi pecuniare ilegale.

Este cunoscută mania dvs de a modifica si a falsifica acte,asa cum ați procedat si cu Planul de invățământ şi cu documentul financiar in care v-ați trecut „Redactor sef”, la revista „Hrisovul” pe 20 ani,tot pt a obține drepturi băneşti în mod fraudulos… si altele.

Zilele trecute v-am rugat să îmi reconsiderati,recorectati si sa imi notați in mod corect Lucrarea de licență(din sept 2022), lucru pe care nu ați dorit să il faceti,probabil că nu va dat voie colega si prietena dvs. apropiată Ligia Maria Fodor.

Doresc, ca in cel mai scurt timp să reconsiderați si să refaceți in mod CORECT, ADEVERINȚA şi SITUAȚIA ŞCOLARĂ şi să o trimiteti in format scanat pe această adresă de e-mail, urmând sa o ridic personal de la Academia de poliție.

D-le ,,conf.univ.dr” , Rafel Dorian Chelaru, sunteți o RUŞINE pentru „mediul academic” din România.

Adeverința – actul prin care se atestă un drept sau un fapt.

Confirmați primirea prezentului e-mail şi scuzele dvs.de rigoare (aveți ONOAREA să faceți asta? ).

Sunt Valuşescu Marius,absolvent al Facultătii de arhivistică din cadrul Academiei de poliție, promoția 2022.”

