Scandalul pornit de la lucrarea corectată a elevului de clasa a II-a a avut loc la Colegiul Mihai Eminescu. Părinții copilului au postat pe Facebook o imagine cu lucrarea corectată a fiului său, povestind ce s-a întâmplat în clasă. Oamenii și-au manifestat dezamăgirea față de calitatea actului de învățământ în general dar și față de fapta învățătorului.

Presupusele greșeli ale elevului sunt evidenţiate eronat de către învăţător, reiese din lucrarea postată pe Facebook. De exemplu, elevul scrie ”patinoar”, iar profesorul taie cu roşu şi scrie ”patinuar” Postarea a dus la dezbateri pe rețeaua de socializare, potrivit ziaruldeiasi.ro.

”Iaşi, 2019 – Colegiul Mihai Eminescu. David a ajuns acasă şi s-a dus direct la dex-ul cel mare şi greu (nu ăla on-line), pe care-l răsfoim de multe ori, la partidele de Scrabble – m-a întrebat, Tati, eu unde am greşit, nu înţeleg ? Ce să-i răspund, domnule învăţător, de la clasa a II-a B ? Am încercat totuşi să-mi lămuresc copilul, că trăim într-o ţară în care ne dorim şi luptăm zi de zi, «să apună pe vecie acest sUare întunecos cu tot cu patinUarele ce ne scufundă, încet încet, într-un neant»…”, a scris pe pagina sa de Facebook, Ionel Tarnoveski.

„Noi abia astăzi am aflat şi nu am avut încă timp să verificăm lucrurile semnalate de părinţi. De asemenea, nu ştim dacă unul dintre părinţi a fost ieri să discute cu învăţătorul deoarece clasa din care face parte copilul se află într-un alt corp al Colegiului. Vom încerca să aflăm dacă situaţia este adevărată şi în cazul în care se va dovedi că este vom întruni o comisie pentru a discuta problema”, a declarat profesorul Dorina Doroftei, directorul adjunct al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi, pentru sursa citată.

Ministrul Ecaterina Andronescu a recționat dur la întâmplarea din colegiul de la Iași.

”Să știți că am văzut, regret nespus și o să mă intersez ce caută doamna aceea învățătoare sau ce-o fi domnia sa care corectează scrisul corect al unui copil. M-a revoltat și pe mine, vă mărturisesc sincer. Nu am altceva de comentat decât ce am spus. S-o trimitem pe doamna într-un program de evaluare, să vedem dacă mai poate să rămână la catedră dacă nu știe să scrie corect românește, sau nu, acest lucru aș vrea să întreb și eu, să aflu ce a făcut directorul. Fără îndoială că este neplăcut pentru copil dar este neplăcut și pentru mine. Sper să fie un caz singular”.

Ecaterina Andronescu ar vrea însă ca situațiile ”nefericite” de acest gen să nu fie generalizate

”Mai suferim de foarte mulți ani și de această chestiune: apare o situație nefericită în sistem și noi o punem etichetă pe obrazul școlii, n-ar fi corect să facem acest lucru pentru că știu multe școli prin care mă duc și în care profesorii încearcă ei să facă cât pot mai mult și în care copiii să crească și progresul școlar să se înregistreze, și față de ei acest lucru nu este drept. Să vedem ce reiese din această evaluare, evaluarea nu este o chestiune rea, trebuie să o facă orice salariat” a mai spus ministrul educației.

