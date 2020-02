De Bobi Neacșu,

Vremea se va răcori în cea mai mare parte a țării. Va ninge în zonele montane, submontane și în Maramureș, vor fi precipitații mixte în Banat, în Crișana și în Transilvania, iar în restul țării vor predomina ploile.

Vântul va avea intensificări în zonele sud-vestice, sudice și estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2°C în depresiuni și 12°C în sud-estul țării.

În București, se anunță ploi trecătoare, vânt alert și maxime în jur de 11°C, scrie Digifm.

Cod galben de vânt

”În Carpaţii Occidentali, Meridionali şi de Curbură local va ninge în general moderat cantitativ şi se va depune strat mai consistent de zăpadă. Îndeosebi în zona montană înaltă vântul se va intensifica treptat şi va fi viscol. Vor fi viteze în general de 70….80 km/h, pe parcursul zilei de vineri (28 februarie), apoi de 90…100 km/h”, a transmis ANM.

Potrivit meteorologilor, trecător ninsori vor fi şi în vest şi în centru, dar în general slabe cantitativ.

