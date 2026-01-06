De Bobotează și Sfântul Ioan, magazinele și mall-urile din București și din țară vor funcționa conform programului obișnuit, astfel încât locuitorii Capitalei nu vor întâmpina modificări în programul de cumpărături. Informația a fost confirmată de B365.

Programul supermarketurilor din București:

Mega Image: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; Auchan: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; Lidl: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; Kaufland: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; La Cocoș: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; Selgros: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; Metro București Băneasa: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; Carrefour: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal.

Programul mall-urilor din București:

Plaza România: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; Grand Arena: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; AFI Cotroceni: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; Promenada Mall: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; Veranda Mall: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; ParkLake: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;

6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal; Mega Mall: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal.

Programul obișnuit al centrelor comerciale se aplică în toată țara, astfel încât cetățenii să se poată bucura de cumpărături, fără restricții, pe parcursul sărbătorilor de iarnă.

