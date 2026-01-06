De Bobotează și Sfântul Ioan, magazinele și mall-urile din București și din țară vor funcționa conform programului obișnuit, astfel încât locuitorii Capitalei nu vor întâmpina modificări în programul de cumpărături. Informația a fost confirmată de B365.
Cuprins:
Programul supermarketurilor din București:
- Mega Image: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- Auchan: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- Lidl: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- Kaufland: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- La Cocoș: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- Selgros: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- Metro București Băneasa: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- Carrefour: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal.
Programul mall-urilor din București:
- Plaza România: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- Grand Arena: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- AFI Cotroceni: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- Promenada Mall: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- Veranda Mall: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- ParkLake: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal;
- Mega Mall: 6 ianuarie – program normal, 7 ianuarie – program normal.
Programul obișnuit al centrelor comerciale se aplică în toată țara, astfel încât cetățenii să se poată bucura de cumpărături, fără restricții, pe parcursul sărbătorilor de iarnă.
