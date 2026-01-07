Vicepremierul Oleksii Kuleba a transmis pe Telegram că o persoană și-a pierdut viața în urma atacurilor asupra porturilor din Odesa.

„Transmitem condoleanțe familiei și apropiaților. Cel puțin cinci persoane au fost rănite și beneficiază de toate îngrijirile medicale necesare”, a declarat Oleksii Kuleba.

Acesta a precizat că loviturile au provocat pagube la infrastructura portuară, clădiri administrative și containere cu produse petroliere.

Potrivit oficialului, echipele de intervenție acționează la fața locului, iar operațiunile de înlăturare a efectelor atacului sunt în desfășurare, porturile continuându-și activitatea.

El a calificat atacul drept „un nou act al unui stat terorist” asupra infrastructurii portuare, subliniind că Rusia încearcă deliberat să afecteze economia și logistica maritimă, esențiale pentru securitatea alimentară globală.

În același timp, șeful administrației militare din Krivoi Rog, Oleksandr Vilkul, a raportat un atac masiv asupra orașului. „În acest moment sunt trei persoane rănite, deja transportate la spital, cu leziuni de gravitate moderată”, a scris acesta, fără a oferi alte detalii.

Potrivit informațiilor, Rusia a lovit Krivoi Rog cu rachete balistice, vizând infrastructura și instalațiile energetice, ceea ce a dus la întreruperi de curent în mai multe zone.

Rusia a desfășurat și un alt atac pe parcursul nopții de 6 spre 7 ianuarie, lansând o rachetă balistică Iskander-M și 95 de drone, majoritatea fiind interceptate de apărarea aeriană ucraineană.

Dronele, în principal de tip Shahed, au fost lansate din mai multe direcții, inclusiv din Rusia, Crimeea ocupată și estul Ucrainei.

Forțele ucrainene au răspuns folosind avioane de vânătoare, sisteme de apărare antiaeriană, mijloace de război electronic și drone.

În total, 81 de drone au fost doborâte sau neutralizate, în timp ce 14 au atins ținte în opt locații diferite, iar resturile acestora au căzut în alte cinci zone.

