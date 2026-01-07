Conform relatării sale, drumul pe partea maghiară era complet acoperit de zăpadă, însă imediat ce a trecut în România, a putut continua pe un drum complet curat, deși ninsese abundent și în această zonă.

Videoclipul arată clar contrastul spectaculos între cele două teritorii.

În Ungaria, de câteva zile ninge foarte mult, un fenomen rar, care se întâmplă o dată la câteva decenii. Ninsorile creează dificultăți și pentru MÁV (căile ferate maghiare) și Volán (transportul public rutier).

