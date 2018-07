A șasea ediție a festivalului Electric Castle debutează miercuri, 18 iulie, numită și „ziua zero'. Festivalul se întinde pe cinci zile, perioadă în care pe scenă vor urca nume mari din industria muzicală. Libertatea vă prezintă programul Electric Castle 2018 pe zile.

Programul Electric Castle 2018, miercuri, 18 iulie 2018 („Ziua zero')

Alexandrina & Band, Delinqent Habits, Damian Marley, Class, Vunk „Best of Vunk”, Danny Howard, Jaminshoes, Gopo, Barna, Ahe, Baco 45, Jaheyo, Grim Ex, Beatjunkz, Slimrocka, Volt, Smoothnoise, Missile, Alex Metric, IV-IN, Mihigh, KD Chriss, Paul K, Aldaris, Chocolate, Corvin.

Programul Electric Castle 2018, joi, 19 iulie 2018 („Ziua 1')

The Last Internationale, JP Cooper, Wolf Alice, Icona Pop, Netsky, Digitalove At Elrow, Tini Gessler At Elrow, Groove Armada At Elrow, George Privatti At Elrow, Nastia At Elrow, Baby Elvis, White Walls, Agent Fresco, ST Germain, Yonaka, Digitalism, Alison Wonderland, DWLS, Băiatu’ de la Parter, Socol, Dex, Karak, Nopame, Buscemi, Random Brandon, Cristu, Kashlinski, Technimatic, Spectrasoul, Eyescream, Sauce & K-Lu, Vlad Dobrescu, Zo, Ninjabreakz, Kris Kross Amsterdam, Adam Dolph, Manki, Vincent Iulian, Dan Andrei, Petre Ispirescu, Forma, DNU, Andy H, Displace.

Programul Electric Castle 2018, vineri, 20 iulie 2018 („Ziua 2')

Omul cu Șobolani, Bury Tomorrow, Dub Pistols, Son Lux, Mura Masa, Excision, Dragoș ilici, Jackmaster, Kollektiv Turmstrasse, Maru, Middlemist Red, Halott Penz, My Baby, The Horrors, Off Bloom, HVOB, Oktopus, Zada, Puiu, Alt Om, UFe, DJ Cam, Kosta, Bully, ARPXP, FD, LSB, Mark System, Nastia – Liquid DNB Exclusive Set, Quidbop, Heion, Blanilla, Chris Lorenzo, Shiba San, Ugly Astronaut, Akos, B2B Dannilov, Kozo, Lizz, Suciu, KD Chriss, Cap, Sepp, Aeminium, Detour, Mircea Grecescu, Pierre D’Vara.

Programul Electric Castle 2018, sâmbătă, 21 iulie 2018 („Ziua 3')

Vița de Vie, The Kabatronics, Subcarpați, London Grammar, The Bloody Beetroots, Bakermat, Derek, Fabio Florido, Richie Hawtin, Otherside, Fran Palermo, Kensington, Mum, Fakear, Nu: Tone, High Contrast, London Elektricity, Makoto, Sabinki, Un Guru, Electroclown, That Couch Funk Collective, Klaus EB, Dubase, Romare, Danaga, Indjstione, Nevolla, Little Boots, Yaghee, Abasc, Alex Chronic, Marka, Zed Bias, Sam Divine, Artrax, Sepp, Ciubuc, G76, Tulbure, Raresh, Herodot, Dirty Culture, STF, Alex one, George Allan.

Programul Electric Castle 2018, duminică, 22 iulie 2018 („Ziua 4')

hungarian Opera of Cluj-Napoca, Dubioza Kolektiv, Jessie J, Nothing But Thieves, Tchami, Chaim, Space Dimension Controller, Giorgia Angiuli, Reinier Zonnenveld, Henry Saiz & Band, The Glimpse, The Kryptonite Sparks, Satellites, Idles, Cancer Bats, Little Big, San Holo, Valentino Khan, Madliquid, Daniel Deplin, Sauce, WRK, Soulheads, Infragandhi, Quantic, Filiera Fonica, Electroclown, Dubgrade, Oros, Rahaan, Gemini Brothers, DJ Wicked, Charlie Rabbit King, Brody & DR. Panda, Hayden James, Pillowtalk, Nihill, Herodot, Dubtill, Mihigh, Charlie, Gescu, Priku, Arapu, Waren, Buff, Vekt, Junker.

Consultați în detaliu programul Electric Castle 2018 pe zile, pe site-ul oficial al evenimentului.

Încă din octombrie 2017, 12.000 de abonamente au fost vândute pentru Electric Castle 2018. Artiști celebri vor asigura distracția la ediția din acest an a festivalului de la Castelul Bonțida. Trupa Class se reunește la Electric Castle, la 11 ani de la lansarea ultimului album. Iar cap de afiș la Electric Castle va fi artista britanică Jessie J.

La ediția din acest an, artiștii vor cânta pe o scenă eco, alimentată 100 la sută din surse de energie regenerabilă. Potrivit actualdecluj.ro, EcoStage este adusă din Franța și este alimentată cu curent care provine în proporție de 50 la sută de la panouri solare. Restul este acoperit de energia kinetică produsă printr-o instalație de două biciclete pe care publicul este invitat să pedaleze.

