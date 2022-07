Pentru Programul Rabla Clasic au fost acceptate 290 de dosare pentru 635 de autovehicule şi şapte motociclete. De asemenea, au fost publicate şi două contestaţii aprobate pentru şase autovehicule, relatează Agerpres.

La Rabla Plus au fost acceptate 124 de dosare

Potrivit unui comunicat al AFM, în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice a fost publicată o nouă listă care conţine 760 dosare acceptate.

Pentru Programul Rabla Plus, au fost acceptate 124 de dosare pentru 195 de autovehicule electrice, dintre care 159 pur electrice şi 36 electrice hibride, dar şi patru contestaţii aprobate pentru 17 autovehicule electrice, dintre care 14 pur electrice şi trei electrice hibride.

Listele dosarelor acceptate în cadrul acestor programe sunt publicate pe site-ul www.afm.ro.

În mai, bugetul Rabla plus s-a terminat în două ore

În luna mai, bugetul programului „Rabla Plus” alocat la acel moment persoanelor juridice a fost epuizat în mai puţin de două ore de la startul sesiunii de înscrieri, anunţa atunci Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), pe pagina oficială de Facebook.

„Mă bucur că firmele din România încurajează transportul cu emisii zero şi aleg maşinile full electrice în detrimentul celor clasice. Sunt convins că epuizarea bugetului programului Rabla Plus dedicat persoanelor juridice într-o oră şi 37 de minute se datorează pe de-o parte popularităţii în creştere a maşinilor electrice ca mijloc de deplasare, iar, pe de altă parte, tendinţei de limitare a consumului de combustibil generate de costurile tot mai mari ale carburantului. Privind la perspectiva europeană care prevede că din 2035 să nu mai fie produse maşini cu motoare clasice, cred că România se pregăteşte bine de pe acum pentru ceea ce va urma. Rabla Plus nu doar că vine cu una dintre cele mai mari finanţări din Europa, de aproximativ 10.000 de euro pentru maşinile full electrice, dar sprijină şi o cultură de mediu a transportului din ţara noastră”, a declarat ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Barna Tanczos.

