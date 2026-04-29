Proiectul care interzice cumulul pensie-salariu va fi adoptat într-o ședință extraordinară de Guvern

Guvernul va adopta proiectul care interzice cumulul pensie-salariu

Proiectul de lege privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul bugetar va fi adoptat joi, 30 aprilie, în cadrul unei noi ședințe de Guvern, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Nadina Dogioiu.



„Proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual plătit din fonduri publice, legea cumul pensie-salariu, va fi adoptat mâine, într-o ședință de Guvern”, a declarat Dogioiu miercuri, la finalul unei reuniuni guvernamentale.



Ea a explicat că adoptarea legii a fost amânată până joi din cauza așteptării avizului Consiliului Legislativ.



„El va veni mâine dimineață, la ora 09.00–09.30, după care proiectul de lege va fi adoptat. Deci e doar o mică întârziere”, a adăugat aceasta, potrivit News.ro.

Proiectul impune reguli strice pentru cumulul pensie-salariu la stat

Premierul Ilie Bolojan declarase pe 30 martie că proiectul de lege privind cumulul pensiei și salariului la stat este finalizat și că aștepta avizul Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 30 de zile.



Bolojan a explicat că această măsură urmărește să descurajeze cumularea celor două venituri în sectorul public.



Conform proiectului, angajații care doresc să păstreze salariul primit de la stat vor trebui să renunțe la 85% din pensia de serviciu. Alternativ, aceștia vor fi nevoiți să opteze între pensie și locul de muncă în sectorul public.

Care vor fi excepțiile de la regula privind interzicerea cumulului pensie-salariu

Măsura urmează să se aplice inclusiv în domeniul Educației, unde cumulul pensiei cu salariul va mai fi permis doar până la finalul anului 2026. Totuși, există unele excepții de la interzicerea cumulului pensie-salariu.



Militarii și polițiștii din sistemul superior militar și juridic, care lucrează în cadrul Academiei Militare sau al Academiei de Poliție, vor putea în continuare să încaseze pensia de serviciu integrală.



De asemenea, sunt exceptați de la aplicarea legii persoanele alese în funcții publice și cele numite în instituții sau autorități publice prin hotărâri ale Parlamentului.



Printre aceștia se numără judecătorii Curții Constituționale (CCR), Avocatul Poporului, membrii Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), ai Curții de Conturi, ai Consiliului Legislativ, conducerea Consiliului Concurenței și membri ai Autorității Electorale Permanente (AEP).

