Frica din jurul lui Vladimir Putin

Kremlinul a sporit considerabil măsurile de securitate în jurul președintelui rus Vladimir Putin, instalând inclusiv sisteme de supraveghere în locuințele personalului apropiat. Decizia vine în contextul unei serii de asasinate ale unor oficiali militari de rang înalt și al temerilor privind o posibilă lovitură de stat, potrivit unui raport al unei agenții europene de informații,.

Documentul arată că bucătarii, bodyguarzii și fotografii care lucrează cu liderul de la Kremlin nu mai au voie să utilizeze transportul public. Vizitatorii sunt supuși unor controale duble, iar angajații din cercul apropiat pot folosi doar telefoane fără acces la internet.

O parte dintre aceste măsuri au fost introduse în ultimele luni, după uciderea unui general de rang înalt în decembrie 2025, care a generat tensiuni în interiorul structurilor de securitate ruse. Raportul indică o stare de neliniște crescândă la nivelul Kremlinului, pe fondul problemelor interne și externe, inclusiv dificultăți economice, semne tot mai vizibile de nemulțumire și dificultăți pe frontul din Ucraina.

Deplasări limitate și apariții controlate: liderul rus nu a vizitat nicio bază militară în acest an

Oficialii ruși ar fi redus drastic numărul locurilor pe care Vladimir Putin le vizitează frecvent. Liderul rus și familia sa nu mai merg la reședințele obișnuite din regiunea Moscovei sau la proprietatea de la Valdai.

Potrivit raportului, Putin nu a vizitat nicio bază militară în acest an, spre deosebire de deplasările regulate din 2025. Pentru a compensa aceste restricții, Kremlinul ar difuza imagini preînregistrate. De asemenea, de la începutul invaziei Ucrainei în 2022, președintele rus ar petrece perioade îndelungate în buncăre modernizate, inclusiv în regiunea Krasnodar.

Raportul agenției de informații vine într-un moment în care conflictul din Ucraina, ajuns în al patrulea an, generează presiuni tot mai mari asupra Rusiei.

Pierderile estimate de statele occidentale ajung la aproximativ 30.000 de morți și răniți lunar, în timp ce câștigurile teritoriale sunt limitate. Atacurile cu drone asupra teritoriului rus și efectele economice ale războiului contribuie la creșterea tensiunilor interne.

Numele lui Serghei Șoigu, legat de riscul unei lovituri de stat

Documentul menționează că, din martie 2026, Kremlinul și Vladimir Putin sunt preocupați de posibile scurgeri de informații sensibile și de riscul unui complot sau al unei tentative de lovitură de stat.

Există îngrijorări inclusiv privind utilizarea dronelor într-un eventual atentat, inclusiv din partea unor membri ai elitei politice ruse. Una dintre concluziile notabile ale raportului îl vizează pe fostul ministru al apărării, Serghei Șoigu, în prezent secretar al Consiliului de Securitate. Acesta „este asociat cu riscul unei lovituri de stat, întrucât păstrează o influență semnificativă în conducerea militară”, se arată în document.

Este menționată și arestarea fostului adjunct al acestuia, Ruslan Țalikov, pe 5 martie, într-un dosar de delapidare, spălare de bani și mită, eveniment considerat o breșă în echilibrul dintre elite.

Raportul nu oferă dovezi concrete pentru acuzațiile legate de Șoigu, iar natura informațiilor face dificilă verificarea independentă a tuturor detaliilor.

CNN a solicitat un punct de vedere oficial din partea Kremlinului.

Totodată, unele dintre măsurile de securitate descrise au mai fost raportate anterior sau erau deja presupuse, precum controalele stricte sau limitarea utilizării smartphone-urilor.

În trecut, Vladimir Putin a supraviețuit unei tentative de revoltă, în iunie 2023, când liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a condus un marș eșuat spre Moscova.

Raportul agenției de informații apare la scurt timp după ce Moscova a anunțat modificări importante pentru parada de 9 mai din Piața Roșie. Spre deosebire de paradele anterioare, cea de anul acesta va dura doar 40 de minute, fără participarea echipamentelor militare, iar numărul invitaților va fi redus semnificativ, de la câteva mii la doar câteva sute.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toți au rămas înmărmuriți! Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu despre Dana Budeanu: „Mi se pare femeia...” Cuvintele ei au stârnit valuri de reacții
Viva.ro
Toți au rămas înmărmuriți! Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu despre Dana Budeanu: „Mi se pare femeia...” Cuvintele ei au stârnit valuri de reacții
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
Unica.ro
„Am doi martori”. Ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu, după moartea fiului lor. Înainte de tragedie pozau într-o familie fericită, îmbrățișați, zâmbitori, dar acum totul s-a schimbat: „Părinții lui, proaspăt multimilionari”
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
Elle.ro
„În viața privată voia să controleze tot” Diana Dumitrescu, confesiuni dureroase despre fostul soț, Ducu Ion, și relația cu fosta soacră, producătoarea Ruxandra Ion
gsp
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
GSP.RO
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.RO
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Libertateapentrufemei.ro
“Nu suntem divorțați, nici despărțiți, nici măcar…”. Asta zicea soția lui Sorin Grindeanu, într-o ieșire publică extrem de rară. Cine e și cum arată misterioasa soție a șefului PSD. Blondă, ochi verzi, o meserie grea și riscantă
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
Avantaje.ro
Carmen Brumă îți spune cum să slăbești 4 kilograme în 6 zile. Vezi cum arată dieta. Luni dimineață începi cu... Vezi tot
S-a însurat cu profesoara lui și au acum o fiică superbă! Secretul lui Richard Abou Zaki: Soția lui este cu 14 ani mai mare. Cum arată Alessandra
Tvmania.ro
S-a însurat cu profesoara lui și au acum o fiică superbă! Secretul lui Richard Abou Zaki: Soția lui este cu 14 ani mai mare. Cum arată Alessandra

Alte știri

ANM anunță temperaturi de 30 de grade în România la început de mai. Prognoza meteo în perioada 4–17 aprilie 2026
Știri România 13:04
ANM anunță temperaturi de 30 de grade în România la început de mai. Prognoza meteo în perioada 4–17 aprilie 2026
Penitenciarul din Iași nu pleacă din Copou: relocarea, blocată între autorități
Știri România 13:00
Penitenciarul din Iași nu pleacă din Copou: relocarea, blocată între autorități
Parteneri
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Adevarul.ro
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Marius Şumudică a încheiat telenovela venirii la FCSB: ”Nu voi putea lucra niciodată cu Gigi Becali!” Mesaj dur pentru MM Stoica: “Dragul meu, Mihai, sunt mulți jucători care vor să vin!”
Fanatik.ro
Marius Şumudică a încheiat telenovela venirii la FCSB: ”Nu voi putea lucra niciodată cu Gigi Becali!” Mesaj dur pentru MM Stoica: “Dragul meu, Mihai, sunt mulți jucători care vor să vin!”
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Financiarul.ro
Ce se intampla cu Bitcoin dupa ce a depasit 80000 de dolari. Datele care schimba totul
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 5 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Vedetele care s-au mutat definitiv din România. Au ales să înceapă o viață nouă în Italia, Anglia, India sau SUA
Stiri Mondene 13:01
Vedetele care s-au mutat definitiv din România. Au ales să înceapă o viață nouă în Italia, Anglia, India sau SUA
Încep filmările pentru „MasterChef” 2026. Show-ul se reinventează major în sezonul 11 și vine cu shimbări. Peste 100 de concurenți luptă pentru un loc în competiție
Stiri Mondene 12:59
Încep filmările pentru „MasterChef” 2026. Show-ul se reinventează major în sezonul 11 și vine cu shimbări. Peste 100 de concurenți luptă pentru un loc în competiție
Parteneri
Investiție uriașă sau tăiere de costuri? Pro TV a anunțat schimbarea anului la MasterChef!
TVMania.ro
Investiție uriașă sau tăiere de costuri? Pro TV a anunțat schimbarea anului la MasterChef!
Dispare o fabrică istorică din România din cauza mărfurilor ieftine aduse din China
ObservatorNews.ro
Dispare o fabrică istorică din România din cauza mărfurilor ieftine aduse din China
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Libertateapentrufemei.ro
Fosta soție a lui Cătălin Predoiu, viață nouă după divorț! Ce meserie neașteptată are acum! 16 ani a stat discret în umbra unui politician, dar după separare a surprins pe toată lumea. 3 apartamente, terenuri și o casă de vacanță după partaj, dar și o nouă identitate
Parteneri
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
GSP.ro
CSM București desființează două secții sportive, dar își trimite gratuit angajații la turneul de handbal Final Four de la Budapesta
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
GSP.ro
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
Parteneri
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Mediafax.ro
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Știrea momentului: Nicușor Dan și Maia Sandu...
StirileKanalD.ro
Știrea momentului: Nicușor Dan și Maia Sandu...
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Wowbiz.ro
Oana Lis este în doliu! Vedeta trece prin momente extrem de dificile: „S-a dus mamaie…Of”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Mediafax.ro
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs
KanalD.ro
Mișcare seismică în această după amiază, în România. Cât de puternică a fost și unde s-a produs

Politic

Un senator pe care PSD și AUR se bazau pentru demiterea Guvernului Bolojan s-a răzgândit și nu va vota moțiunea, deși a semnat-o
Politică 13:06
Un senator pe care PSD și AUR se bazau pentru demiterea Guvernului Bolojan s-a răzgândit și nu va vota moțiunea, deși a semnat-o
Criza politică din România din 2026. PNL negociază cu parlamentarii, un partid a anunțat că nu va vota moțiunea
LiveText
Politică 12:37
Criza politică din România din 2026. PNL negociază cu parlamentarii, un partid a anunțat că nu va vota moțiunea
Parteneri
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
ZiaruldeIasi.ro
Interes tot mai mare pentru Iași: cererea de locuințe a crescut cel mai mult dintre marile orașe. La nivel național trendul e invers: piața pare a se tempera
Universitatea Craiova, lovitură de graţie pentru rivali! Încă doi acţionari vin la liderul SuperLigii
Fanatik.ro
Universitatea Craiova, lovitură de graţie pentru rivali! Încă doi acţionari vin la liderul SuperLigii
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea