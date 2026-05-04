Frica din jurul lui Vladimir Putin

Kremlinul a sporit considerabil măsurile de securitate în jurul președintelui rus Vladimir Putin, instalând inclusiv sisteme de supraveghere în locuințele personalului apropiat. Decizia vine în contextul unei serii de asasinate ale unor oficiali militari de rang înalt și al temerilor privind o posibilă lovitură de stat, potrivit unui raport al unei agenții europene de informații,.

Documentul arată că bucătarii, bodyguarzii și fotografii care lucrează cu liderul de la Kremlin nu mai au voie să utilizeze transportul public. Vizitatorii sunt supuși unor controale duble, iar angajații din cercul apropiat pot folosi doar telefoane fără acces la internet.

O parte dintre aceste măsuri au fost introduse în ultimele luni, după uciderea unui general de rang înalt în decembrie 2025, care a generat tensiuni în interiorul structurilor de securitate ruse. Raportul indică o stare de neliniște crescândă la nivelul Kremlinului, pe fondul problemelor interne și externe, inclusiv dificultăți economice, semne tot mai vizibile de nemulțumire și dificultăți pe frontul din Ucraina.

Deplasări limitate și apariții controlate: liderul rus nu a vizitat nicio bază militară în acest an

Oficialii ruși ar fi redus drastic numărul locurilor pe care Vladimir Putin le vizitează frecvent. Liderul rus și familia sa nu mai merg la reședințele obișnuite din regiunea Moscovei sau la proprietatea de la Valdai.

Potrivit raportului, Putin nu a vizitat nicio bază militară în acest an, spre deosebire de deplasările regulate din 2025. Pentru a compensa aceste restricții, Kremlinul ar difuza imagini preînregistrate. De asemenea, de la începutul invaziei Ucrainei în 2022, președintele rus ar petrece perioade îndelungate în buncăre modernizate, inclusiv în regiunea Krasnodar.

Raportul agenției de informații vine într-un moment în care conflictul din Ucraina, ajuns în al patrulea an, generează presiuni tot mai mari asupra Rusiei.

Pierderile estimate de statele occidentale ajung la aproximativ 30.000 de morți și răniți lunar, în timp ce câștigurile teritoriale sunt limitate. Atacurile cu drone asupra teritoriului rus și efectele economice ale războiului contribuie la creșterea tensiunilor interne.

Numele lui Serghei Șoigu, legat de riscul unei lovituri de stat

Documentul menționează că, din martie 2026, Kremlinul și Vladimir Putin sunt preocupați de posibile scurgeri de informații sensibile și de riscul unui complot sau al unei tentative de lovitură de stat.

Există îngrijorări inclusiv privind utilizarea dronelor într-un eventual atentat, inclusiv din partea unor membri ai elitei politice ruse. Una dintre concluziile notabile ale raportului îl vizează pe fostul ministru al apărării, Serghei Șoigu, în prezent secretar al Consiliului de Securitate. Acesta „este asociat cu riscul unei lovituri de stat, întrucât păstrează o influență semnificativă în conducerea militară”, se arată în document.

Este menționată și arestarea fostului adjunct al acestuia, Ruslan Țalikov, pe 5 martie, într-un dosar de delapidare, spălare de bani și mită, eveniment considerat o breșă în echilibrul dintre elite.

Raportul nu oferă dovezi concrete pentru acuzațiile legate de Șoigu, iar natura informațiilor face dificilă verificarea independentă a tuturor detaliilor.

CNN a solicitat un punct de vedere oficial din partea Kremlinului.

Totodată, unele dintre măsurile de securitate descrise au mai fost raportate anterior sau erau deja presupuse, precum controalele stricte sau limitarea utilizării smartphone-urilor.

În trecut, Vladimir Putin a supraviețuit unei tentative de revoltă, în iunie 2023, când liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a condus un marș eșuat spre Moscova.

Raportul agenției de informații apare la scurt timp după ce Moscova a anunțat modificări importante pentru parada de 9 mai din Piața Roșie. Spre deosebire de paradele anterioare, cea de anul acesta va dura doar 40 de minute, fără participarea echipamentelor militare, iar numărul invitaților va fi redus semnificativ, de la câteva mii la doar câteva sute.

