Un singur incident a fost suficient pentru rechemarea întregii flote

Incidentul a avut loc pe 20 iunie. Un robotaxi Zoox, fără pasageri la bord, a întâlnit fum gros care acoperea o zonă activă de incendiu. Zona nu fusese încă blocată complet cu conuri de trafic, iar vehiculul autonom a intrat în perimetru.

Potrivit Reuters, mașina a frânat puternic în timp ce încerca să vireze pentru a evita situația, apoi s-a oprit. Ulterior, sub ghidaj de la distanță, vehiculul a mers înapoi, iar pompierii au blocat două dintre cele trei benzi cu conuri.

Nu au fost raportate victime, iar Zoox spune că investigația internă nu a găsit alte incidente similare.

Problema nu era mașina, ci software-ul

Rechemarea vizează 105 vehicule autonome Zoox care rulau software instalat între 23 aprilie și 15 iulie 2026. Nu vorbim despre o piesă schimbată în service, ci despre o actualizare software.

Zoox spune că update-ul îmbunătățește capacitatea sistemului de a detecta și interpreta fumul gros, inclusiv fumul produs de incendii la vehicule electrice. Actualizarea a fost deja instalată pe flotă pe 15 iulie, înainte ca rechemarea să devină publică.

Robotaxiurile încă învață situațiile-limită

Cazul Zoox arată una dintre marile provocări ale mașinilor autonome: nu este suficient să circule corect pe drumuri normale. Trebuie să înțeleagă și situațiile haotice, unde oamenii improvizează rapid: incendii, accidente, fum, polițiști în intersecție, pompieri care schimbă traseul traficului sau conuri puse în grabă.

Pentru un șofer uman, fumul gros și pompierii în acțiune sunt semnale clare că trebuie să încetinească sau să oprească. Pentru o mașină autonomă, scena trebuie tradusă în date, obiecte, risc și decizie.

Zoox nu a avut un accident grav, dar incidentul a fost suficient pentru ca întreaga flotă să primească un update. Iar asta spune destul de mult despre etapa în care se află robotaxiurile: tehnologia avansează rapid, dar situațiile reale din trafic sunt încă mai complicate decât testele curate din laborator.

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