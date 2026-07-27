Cristi Chivu se numără printre cei mai bine remunerați antrenori din Serie A. Potrivit unui clasament publicat de Transfermarkt, tehnicianul român al lui Inter încasează 5,6 milioane de euro pe sezon, sumă care îl plasează pe locul șase în ierarhia celor mai bine plătiți antrenori din primul eșalon al fotbalului italian.

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Cristi Chivu, pe locul șase în topul salariilor antrenorilor din Serie A

Cristi Chivu continuă să se numere printre numele importante din fotbalul italian și din postura de antrenor. Potrivit unui clasament realizat de Transfermarkt, tehnicianul român al lui Inter are un salariu de 5,6 milioane de euro pe sezon, ceea ce îl plasează pe locul șase în ierarhia celor mai bine plătiți antrenori din Serie A.

Deși nu se află pe podiumul clasamentului, Chivu este unul dintre tehnicienii cu cele mai mari venituri din campionatul Italiei și unul dintre cei mai bine remunerați antrenori români.

Cine conduce clasamentul din Serie A

Primele două poziții în clasamentul salariilor sunt ocupate de Gian Piero Gasperini, antrenorul Romei, și Luciano Spalletti, aflat pe banca tehnică a lui Juventus. Cei doi încasează câte 9 milioane de euro pe sezon, fiind cei mai bine plătiți antrenori din Serie A.

Diferența dintre liderii clasamentului și Cristi Chivu este de 3,4 milioane de euro pe sezon, însă antrenorul român rămâne în elita tehnicienilor din campionatul italian.

Pe ce loc se află Cristi Chivu între antrenorii români

La nivelul antrenorilor români, Cristi Chivu ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai mari salarii. Singurul care îl depășește este Cosmin Olăroiu, antrenor la Al-Jazira, care este remunerat cu aproximativ 6 milioane de euro pe sezon, potrivit informațiilor publicate de Adevărul.

Pe poziția a treia se află Răzvan Lucescu, care câștigă aproximativ 5 milioane de euro anual pentru activitatea sa la Al-Sadd, în Qatar.

Primul sezon pe banca lui Inter, încununat cu succes

Cristi Chivu vine după un sezon remarcabil pe banca tehnică a lui Inter. În primul său an la conducerea echipei, antrenorul român a reușit să câștige, confirmând așteptările conducerii clubului italian.

Performanțele obținute și poziția ocupată în clasamentul salariilor din Serie A consolidează statutul lui Cristi Chivu atât în fotbalul italian, cât și în rândul celor mai apreciați antrenori români ai momentului.

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