Gianni Infantino, președintele FIFA, a stabilit un record controversat la Campionatul Mondial de fotbal 2026, călătorind 108.323 km cu un jet privat între 11 iunie și 20 iulie, de 2,7 ori înconjurul Pământului. Zborurile au generat 1.011 tone de CO₂, similare emisiilor anuale pentru 157 de persoane.

Infantino a asistat la 31 de meciuri pe 16 stadioane din SUA, Canada și Mexic, acoperind patru fusuri orare. Pe 26 iunie, a parcurs 9.300 km în 24 de ore între Miami, Dallas și Seattle, Turneul din 2026 a avut 48 de echipe, 104 meciuri și 6,8 milioane de spectatori, dar a fost catalogat de Greenpeace drept „cea mai dăunătoare pentru climă”.

Gianni Infantino a stabilit un record controversat în cadrul Cupei Mondiale din 2026, potrivit Gazzetta dello Sport. În perioada 11 iunie-20 iulie, acesta a călătorit cu un jet privat Gulfstream G650 (operat prin divizia de chartere a Qatar Airways, sponsor oficial), pe o distanță totală de 108.323 de kilometri (49 de zboruri), echivalentul înconjurului Pământului de două ture și jumătate (circumferința planetei de aproximativ 40.075 kilometri).

Zborurile sale au generat 1.011 tone de CO₂, cantitate comparabilă cu emisiile anuale ale 157 de persoane.

În încercarea de a fi prezent la cât mai multe evenimente, Infantino a asistat la 44 de meciuri, vizitând toate cele 16 stadioane ale competiției, care s-a desfășurat în trei țări – SUA, Canada și Mexic – și pe patru fusuri orare.

Distanțele uriașe dintre locații, cum ar fi cei aproape 4.500 km dintre Vancouver și Miami, au impus utilizarea intensivă a transportului aerian.

Un exemplu al agendei încărcate a fost ziua de 26 iunie, când Infantino a zburat dimineața din Miami la Dallas, de acolo la Seattle pentru meciul Egipt – Iran, iar mai târziu în noapte a plecat spre Miami pentru a ajunge la timp la partida Columbia – Portugalia.

În total, a parcurs 9.300 km în doar 24 de ore.

Conform datelor analizate de Gazzetta dello Sport și de platforma FlightAware, zborurile lui Infantino au însumat circa 120 de ore în aer, cu emisii de CO₂ echivalente cu cele generate de două persoane pe parcursul întregii vieți.

Greenpeace a catalogat această ediție a Cupei Mondiale drept „cea mai dăunătoare pentru climă din istoria competiției”.

Înainte de începerea turneului, firma de analiză WingX estimase că evenimentul va duce la aproximativ 73.200 de zboruri suplimentare.

Cu toate acestea, FIFA promite reducerea la jumătate a emisiilor de carbon până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2040.

Însă provocările ecologice ar putea să se amplifice în perspectiva Cupei Mondiale din 2030. Ediția aniversară va include meciuri pe trei continente: Europa (Spania, Portugalia, Maroc) și America de Sud (Uruguay, Argentina, Paraguay).

Calendarul Cupei Mondiale 2030 va fi adaptat într-un mod unic pentru a oferi echipelor zile suplimentare pentru călătorii și odihnă”, a explicat FIFA.

Alejandro Dominguez, președintele Conmebol, a sugerat deja extinderea formatului la 64 de echipe, ceea ce ar însemna mai multe meciuri și, inevitabil, o amprentă ecologică mai mare.

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