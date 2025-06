„Zvonurile legate de o eventuală tăiere a finanţării construcţiei Stadionului Dan Păltinişanu au agitat spiritele în Timişoara. Temerea legată de pierderea acestei investiţii este justificată pentru că bănăţenii aşteaptă de mult timp un nou stadion. Cum am spus şi ieri, nu voi accepta niciodată ca această finanţare să fie tăiată astfel că am luat imediat legătura cu cei mai importanţi oameni politici din România şi le-am exprimat punctul meu de vedere. Am înţeles nevoia reducerii cheltuielilor, dar nu trebuie făcută prin oprirea unor proiecte importante, iar acest lucru l-am transmis decidenţilor de la nivel naţional. Am primit garanţii că proiectul Dan Păltinişanu nu va fi dat la o parte şi voi face totul pentru ca această promisiune să fie respectată! Iar un criteriu de care trebuie să se ţină cont este cel al contribuţiei la bugetul de stat. Aici, dintre toate judeţele cu astfel de proiecte aflate în derulare, Timişul este lider detaşat!”, a transmis Alfred Simonis într-o postare pe Facebook.

Declarațiile lui Simonis vin în contextul în care în spațiul public au apărut zvonuri conform cărora formațiunile politice care negociază formarea unui Guvern ar avea de gând să oprească investițiile în construirea unor stadioane, inclusiv cel de la Timișoara, conform News.ro.

La sfârșitul lunii mai, Alfred Simonis a anunțat că stadionul „Dan Păltinișanu” din Timișoara a fost 90% demolat. Cu o capacitate de peste 32.000 de locuri pe scaune, „Dan Păltinișanu” din Timișoara era al doilea cel mai mare stadion ca mărime din România, după Arena Națională din București.

Totodată, Compania Națională de Investiții (CNI) a organizat o licitație pentru construirea unui nou stadion.

7 asocieri s-au înscris la licitația din Sistemul de Achiziții Publice, însă, pe 23 aprilie, s-a aflat câștigătorul: Con-A Operations (Leader), Prodesign Engineering & Construction, Con-A, Con-A Productions. La 5 mai, a fost depusă o contestație la Tribunalul București, Secția a II-a Contencios Administrativ și Fiscal, de către Concelex (Leader), Construcţii Erbaşu, Concelex Engineering SRL, Terra Gaz Construct.

CNI intenționează să construiască la Timișoara cea mai mare arenă din țară, după Arena Națională. Investiția se ridică la aproape 140 de milioane de euro.