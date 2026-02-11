Proiectul secret al companiei de AI viza digitalizarea unui număr uriaș de cărți

În 2024, Anthropic, compania care dezvoltă chatbot-ul Claude, a inițiat un proiect controversat, numit intern „Project Panama”. Potrivit Ilpost.it, scopul era digitalizarea unui număr uriaș de cărți, achiziționate în principal de pe piața second-hand, pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Washington Post a dezvăluit detalii despre acest proiect secret, descoperite în cadrul unei acțiuni colective împotriva companiei, pe motivul încălcării drepturilor de autor.

Cum a distrus compania de inteligență artificială milioane de cărți

„Project Panama” implica distrugerea fizică a cărților, pentru a accelera procesul de scanare. Paginile erau desprinse prin eliminarea cotorului, ceea ce făcea cărțile inutilizabile ulterior.

„Nu vrem ca acest lucru să se afle”, scria unul dintre fondatorii Anthropic în documentele interne, potrivit sursei citate mai sus.

Pentru implementarea proiectului, Anthropic a colaborat cu Tom Turvey, fost angajat Google, cunoscut pentru implicarea sa în inițiativa Google Books, care a digitalizat milioane de cărți fără a le distruge.

De unde își lua compania de AI cărțile pe care urma să le distrugă

Inițial, Anthropic s-a orientat inițial către librării și biblioteci, inclusiv faimoasa librărie The Strand din New York. Ulterior și-a extins sursele la distribuitori de cărți second-hand precum Better World Books și World of Books. Deși nu există cifre oficiale, presa americană estimează că milioane de volume au fost achiziționate.

Utilizarea materialelor protejate prin drepturi de autor pentru antrenare AI a stârnit un val de controverse

Utilizarea materialelor protejate prin drepturi de autor pentru antrenarea modelelor AI este o practică frecventă în industrie. Spre exemplu, unele companii, inclusiv OpenAI și Meta, au fost acuzate de utilizarea „bibliotecilor umbră” precum LibGen, care oferă acces ilegal la opere protejate. Anthropic, însă, neagă utilizarea acestor surse.

Decizia companiei de a achiziționa legal cărți second-hand ar putea fi justificată de doctrina „fair use” din legislația americană. Aceasta permite, în anumite condiții, utilizarea materialelor protejate pentru scopuri transformative, precum critica, comentariul sau parodia.

Compania de AI a fost implicată într-un proces colectiv de 1,5 milioane de dolari

În septembrie 2025, Anthropic a ajuns la un acord într-un proces colectiv, plătind 1,5 miliarde de dolari. Documentele cazului, desecretizate în ianuarie 2026, sugerează că utilizarea materialelor în scopuri transformative, fără reproducerea sau înlocuirea lor, poate fi considerată legală. Cu toate acestea, dezbaterea privind limitele utilizării materialelor protejate pentru AI rămâne deschisă, iar cazuri similare continuă să fie analizate în instanță.

Anthropic și alte companii din domeniu încearcă să navigheze un teritoriu legal incert, unde deciziile pot avea implicații majore pentru viitorul inteligenței artificiale.

