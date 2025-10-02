„Aplicația reprezintă mai mult decât oferte și prețuri, pune accentul pe ceea ce contează cu adevărat în viață: siguranță, încredere și posibilitatea de a-ți transforma visurile în realitate. Lidl Plus este, de fapt, despre a le oferi clienților noștri acel plus care contează cu adevărat. La cinci ani de la lansare, celebrăm acest parcurs printr-o campanie nouă, alături de Chef Florin Dumitrescu, Inna și Horia Tecău, dar și de milioane de utilizatori care au ales să ne includă în viața lor de zi cu zi. Promisiunea noastră rămâne aceeași: să continuăm să creăm experiențe în care oamenii sunt întotdeauna în prim plan”, a menționat Ioana Radu, Marketing Director, Lidl România.

Chef Florin Dumitrescu este cunoscut pentru implicarea sa în viața de familie, în viața fiicelor lui și plusul care contează pentru el, mai mult decât gătitul este timpul de calitate petrecut împreună cu familia, sau cum a fost semnat momentul lui: cooking show-ul de acasă.

Inna este o artistă iubită în întreaga lume, inclusiv în locuri exotice – iar grija și atenția pe care ea le oferă fanilor se regăsesc simbolic în relația cu iguana Iggy – animalul drăguț din poză.

Iar pentru Horia Tecău, tenismenul medaliat la Olimpiadă și câștigător de Grand Slams, plusul care contează se regăsește în energia și efortul său de a inspira și a dezvolta o nouă generație de talente.

„Plusul care contează e despre emoție, despre legături reale și despre a da mai departe ceea ce contează. Și întotdeauna acest plus pornește dintr-un gest simplu: deschizi aplicația. Endorserii campaniei sunt oameni care au construit prin muncă și pasiune, și care acum inspiră prin felul în care își trăiesc viața: cu plus”, a încheiat Adrian Rusu, ECD McCann Worldgroup Romania.