  • Vladimir Soloviov moderează emisiunea „Seara cu Vladimir Soloviov” pe canalul de stat Russia-1 din 2012. Emisiunea sa este cunoscută pentru comentariile frecvente și controversate despre război. Aceste declarații reflectă o retorică agresivă prezentă în anumite cercuri media ruse, dar nu reprezintă poziția oficială a guvernului rus.

„De ce să nu-i ștergem de pe fața pământului și să-i reconstruim de la zero?”

Propagandistul rus a făcut noi declarații controversate despre strategia militară a Rusiei în Ucraina, la show-ul său de la postul public Russia 1.

Soloviov sugerat că ar fi mai eficient ca forțele ruse „să șteargă Ucraina de pe fața pământului” decât să o „elibereze”.

Cunoscut pentru pozițiile sale pro-Kremlin, prezentatorul a pus sub semnul întrebării tacticile actuale ale armatei ruse, propunând o abordare mult mai agresivă: „De ce să-i eliberăm? De ce să nu-i ștergem de pe fața pământului și să-i reconstruim de la zero?”.

Armata rusă este „nevoită” să elibereze Ucraina de urmașii naziștilor care au ocupat-o din nou, potrivit propagandei Kremlinului.

„Să facem un teritoriu complet gol! Să atacăm cu 700 de drone și 100 de rachete”

Propagandistul a sugerat ca forțele ruse să se concentreze pe distrugerea completă a unor zone înainte de a le ocupa: „Ce-ar fi să intrăm pe un teritoriu complet gol, care a fost redus la praf de lovituri puternice ale bombelor aeriene, rachetelor și așa mai departe, sau pur și simplu folosind arme de alt nivel”.

Soloviov a continuat detaliind această strategie: „Atunci nu ne-am mișca cu 100 de metri, ci, de exemplu, am efectua un atac masiv cu rachete pe întreaga adâncime a teritoriului ucrainean, folosind 700 de drone și aproape 100 de rachete diverse, dar concentrându-ne complet pe o parte relativ mică a teritoriului Sloviansk-Kramatorsk și intrând în el după ce a fost complet distrus”.

Aceste declarații vin în contextul în care Soloviov a făcut recent și alte afirmații controversate. În august, el a sugerat „distrugerea” Norvegiei, iar săptămâna trecută a declarat că Rusia ar putea merge „până la Lisabona”.

A amenințat România cu atacuri nucleare

În aprilie anul trecut, proeminentul realizator prorăzboi al televiziunii de stat a amenințat cu lovituri nucleare Marea Britanie și Franța, în două emisiuni separate, „Seara cu Vladimir Soloviov” și „Duminică seara cu Vladimir Soloviov”.

Soloviov este cel care a spus, vara lui 2023, că, în opinia sa, România ar trebui să dispară sub atacul unor lovituri nucleare tactice, în cazul în care va antrena piloți ucraineni pe avioanele F-16.

