Consiliul Concurenței: modelul low-cost trebuie păstrat

Grupul Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, este pe cale să finalizeze achiziția lanțului de magazine La Cocoș, după ce a acceptat condițiile impuse de Consiliul Concurenței.

Printre cerințe se numără menținerea modelului de afaceri low-cost și extinderea rețelei, a anunțat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. „Ideea este ca modelul La Cocoș să nu fie omorât, ci să fie dezvoltat”, a declarat Chirițoiu, citat de Hotnews.

Autoritatea de reglementare a specificat că tranzacția va fi aprobată doar dacă grupul Schwarz garantează păstrarea prețurilor mici și dezvoltarea noilor magazine La Cocoș. „Acolo deja am ajuns la niște angajamente pe care le-am solicitat din partea grupului Kaufland. Ele au fost prezentate public… din piață nu ne-au venit reacții ostile și vom finaliza în curând această operațiune“, a explicat Chirițoiu.

Printre angajamentele principale asumate de grupul german se numără păstrarea adaosurilor comerciale reduse la produsele La Cocoș și investiții pentru extinderea rețelei. „Ideea este ca modelul La Cocoș să nu fie omorât, ci să fie dezvoltat. Deci să fie low-cost cum e acum și să fie mai multe magazine La Cocoș decât sunt acum“, a subliniat președintele Consiliului Concurenței.

Îngrijorări privind impactul tranzacției

Anul trecut, Consiliul Concurenței a exprimat mai multe îngrijorări legate de această achiziție. Tranzacția ar putea consolida poziția grupului Schwarz pe piețele locale unde activează deja Lidl, Kaufland și La Cocoș, ceea ce ar reduce opțiunile pentru consumatori și ar putea afecta furnizorii.

În cazul unor furnizori, vânzările către La Cocoș reprezintă până la 90% din cifra de afaceri.

„Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoș, bazat pe marje reduse și prețuri mici pentru consumatori. De aceea, principala noastră îngrijorare constă în faptul că formatul și politica de prețuri scăzute ar putea fi schimbate în urma achiziției, ceea ce ar putea duce la o creștere a prețurilor, afectând consumatorii“, avertiza Chirițoiu la momentul respectiv.

Protejarea furnizorilor „La Cocoș”

În decembrie 2025, Consiliul Concurenței a supus dezbaterii publice angajamentele propuse de grupul Schwarz pentru a elimina riscurile concurențiale. Grupul s-a obligat să păstreze modelul de afaceri La Cocoș, inclusiv politica de prețuri reduse, și să plafoneze marja brută la un nivel mediu. Modificările marjei vor fi permise doar în cazuri obiective și cu aprobarea Consiliului Concurenței.

De asemenea, Schwarz a promis să nu achiziționeze magazine mai mici cu o cifră de afaceri sub 4 milioane de euro în zonele unde are o cotă de piață de peste 40%.

Tranzacțiile de acest tip, care nu necesită notificare, vor fi raportate autorității, iar planurile de deschidere a noilor locații vor fi comunicate în avans.

Un alt angajament important vizează protejarea furnizorilor exclusivi La Cocoș. Grupul Schwarz va implementa o procedură clară pentru a preveni delistarea acestora, valabilă timp de doi ani de la finalizarea tranzacției. Produsele furnizorilor exclusivi nu vor fi eliminate din rețea decât în cazuri bine definite, cum ar fi scăderea semnificativă a cererii sau încălcarea prevederilor legale.

În cazul unei delistări parțiale, La Cocoș va fi obligat să mențină cel puțin 80% din achizițiile de produse de la furnizorii relevanți pe o perioadă de doi ani. Astfel, tranzacția urmărește să asigure continuitatea și stabilitatea relațiilor comerciale pentru furnizorii rețelei.

Ce este grupul Schwarz și ce afaceri are în România

Grupul Schwarz în România este parte a Schwarz Group, unul dintre cele mai mari grupuri internaționale din domeniul retailului, care deține branduri cunoscute precum Lidl și Kaufland.

În România, Schwarz Group operează prin mai multe divizii, inclusiv:

Schwarz Global Services Hub România: un centru de servicii IT și administrative situat în București, care oferă soluții digitale și suport pentru companiile din cadrul grupului, cum ar fi Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion și PreZero. Acest hub asigură dezvoltarea și implementarea de tehnologii inovatoare, servicii financiare și administrative pentru întreg grupul Schwarz.

Retail: prin magazinele Lidl și Kaufland, Schwarz Group este unul dintre cei mai importanți jucători pe piața românească de retail alimentar.

