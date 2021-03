Texanii au reacționat diferit în fața măsurilor care au conferit din nou libertate totală de decizie pentru cetățeni. Proprietarii unui restaurant din Denton au decis să păstreze obligativitatea măștii în interiorul localului și au înființat două taxe inedite, afișate chiar pe ușa de intrare, scrie CNN:

