Eficiență energetică și emisii reduse, principalele atuuri ale metanolului

Unul dintre motivele principale pentru care Li Shufu promovează metanolul este eficiența sa energetică, relatează Profit.ro. Prin combustia metanolului, emisiile sunt cu 70% mai reduse decât cele ale benzinei, susține fondatorul Geely. În plus, vehiculele alimentate cu metanol au o greutate semnificativ mai mică decât cele electrice, ceea ce le face mai eficiente.

De asemenea, emisiile generate pe parcursul întregului ciclu de viață al vehiculelor cu metanol sunt mai mici decât cele produse de mașinile cu baterii pe bază de litiu.

Geely, sub conducerea lui Li Shufu, a investit masiv în această tehnologie încă din 2022, în parteneriat cu o companie daneză specializată în producția de metanol sintetic.

Cel mai recent exemplu este Galaxy Starshine 6, un vehicul PHEV echipat cu un motor de 1.5 litri alimentat cu metanol, care evidențiază direcția companiei în ceea ce privește combinația dintre propulsia electrică și combustibilul alternativ.

China a încurajat în ultimii ani investițiile în tehnologii alternative

China, o piață-cheie pentru inovațiile în mobilitatea sustenabilă, a încurajat în ultimii ani investițiile în tehnologii alternative, inclusiv metanol, hidrogen și sisteme de schimbare a bateriilor.

Li Shufu consideră că aceste eforturi sunt esențiale pentru a sprijini tranziția globală către soluții de transport mai prietenoase cu mediul.

Care sunt provocările prezentate de metanol

În ciuda potențialului său, metanolul prezintă și provocări. Deși are o densitate energetică de zece ori mai mare decât bateriile cu litiu, aceasta este încă mai redusă decât cea a benzinei, ceea ce înseamnă că ar fi necesară o cantitate dublă pentru a genera o putere similară.

În plus, metanolul este un alcool toxic, însă oferă avantaje față de alți combustibili fosili, inclusiv o ardere mai stabilă și mai controlabilă.

România, luată cu asalt de producătorii auto chinezi

