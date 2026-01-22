Ce este PROTEGO, noul program pentru tratarea pacienților cu arsuri lansat în România

Proiectul PROTEGO, Program de Reziliență și Organizare pentru Tratamentul Eficient al leziunilor generate de arsuri și al altor situații critice, își propune să întărească capacitatea sistemului medical românesc de a răspunde corect și rapid în cazurile grave.

Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a explicat că inițiativa vine din nevoia unui cadru clar, sigur și aplicabil în toată țara pentru tratarea pacienților cu arsuri.

„S-a aprobat un amplu parteneriat național, coordonat de Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brînzeu», care marchează lansarea proiectului PROTEGO”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o postare pe contul său de Facebook.

Cine coordonează proiectul PROTEGO

Coordonarea proiectului PROTEGO este asigurată de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara. Unitatea medicală are sarcina de a organiza activitățile, de a facilita colaborarea între parteneri și de a integra expertiza medicală și academică, astfel încât rezultatele să poată fi aplicate unitar în sistemul public de sănătate.

Scopul este ca îngrijirea pacienților cu arsuri să nu mai depindă de oraș sau de spital, ci să urmeze aceleași standarde clare, oriunde în România.

„În cadrul acestui proiect, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara are rolul de coordonator, asigurând organizarea activităților, facilitarea colaborării între parteneri și integrarea expertizei medicale și academice, astfel încât rezultatele să conducă la standardizare, coerență și aplicare unitară în sistemul public de sănătate”, a mai precizat Alexandru Rogobete.

Unitățile medicale și instituțiile din România care vor fi implicate în proiectul PROTEGO

Ministrul Sănătății anunță că unele dintre cele mai importante instituții medicale și universitare din țară vor face parte din noul proiect. Din consorțiu fac parte universități de medicină, spitale de urgență și unități specializate în chirurgie plastică și arsuri, din București, Timișoara, Iași, Târgu Mureș și Craiova.

Lista publicată de ministrul Rogobete: Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Toate aceste instituții contribuie în mod egal la construirea unui standard național de tratament, bazat pe practici validate și experiență medicală solidă.

Pregătirea personalului medical este esențială pentru proiectul PROTEGO

Un punct-cheie al proiectului este formarea resursei umane. În paralel cu finalizarea infrastructurii, PROTEGO pune accent pe instruirea echipelor medicale care vor lucra în centrele pentru mari arși, a mai precizat Alexandru Rogobete.

Centrele din Timișoara și Târgu Mureș se află într-un stadiu avansat de implementare, însă funcționarea lor la capacitate maximă depinde de existența unor echipe bine pregătite, care să respecte cele mai exigente standarde de siguranță și calitate. În acest sens, proiectul include programe de formare continuă, atât la nivel național, cât și cu sprijinul expertizei internaționale.

Cât costă noul proiect național pentru tratarea pacienților cu arsuri

PROTEGO este finanțat din fonduri europene nerambursabile, cu un buget total de 23 de milioane de lei. Dincolo de investiția financiară, proiectul își propune să schimbe modul în care sistemul medical românesc funcționează în situații critice.

„PROTEGO nu este doar un proiect de colaborare, ci un instrument de construcție sistemică, care urmărește creșterea rezilienței sistemului medical, îmbunătățirea coordonării între unități și asigurarea unui nivel ridicat și constant de siguranță pentru pacienți, indiferent de locul în care sunt tratați. Proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile, având un buget total de 23 de milioane de lei”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

Din toamna anului trecut, Spitalul Județean de Urgență Slatina, primul spital nonclinic din Românica ce poate tratat marii arși, a început să primească pacienți. Aceștia sunt tratați în Secția de Chirurgie Plastică, unde sunt disponibili cinci medici.