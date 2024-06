Cu o zi înainte de alegerile europene, zeci de mii de oameni au luat parte la un miting la Budapesta, organizat de politicianul de opoziție Peter Magyar.

„Împreună, putem salva Ungaria. Suntem aici şi suntem gata să schimbăm destinul nostru, un viitor pe care o putere perfidă şi opresoare vrea să ni-l impună”, a declarat Peter Magyar, 43 de ani, în faţa unei mulţimi compacte, care flutura drapele ungare sau pancarte pe care se putea citi: „Treziţi-vă, unguri!” şi „Suntem stăpânii viitorului nostru”.

„Să facem un nou legământ! Să luăm înapoi Ungaria, pas cu pas”, a mai spus Magyar, în fața celor adunați în Piața Eroilor din Budapesta.

La mitingul de sâmbătă, Magyar l-a acuzat pe Orbán că vrea să izoleze Ungaria de Europa și „să o conducă în brațele Rusiei”.

Dacă ar ajunge la guvernare, țara va introduce euro și, de asemenea, va primi înapoi finanțarea care a fost înghețată de UE din cauza încălcărilor statului de drept de către guvernul Orbán, a promis Magyar.

Hungary writes history 💪🇭🇺

No more orban, no more putler pic.twitter.com/SkuLIwcFMO