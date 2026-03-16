Deși din punct de vedere geografic se află departe de războiul din Orientul Mijlociu, Europa a resimțit consecințele prin creșterea vertiginoasă a prețurilor globale la petrol. Prețul la gaze în Europa a crescut cu 50% în cele două săptămâni de război, care a început pe 28 februarie, prin bombrdamente americano-israeliene asupra regimului din Iran și represalii iraniene către ținte americane din Orientul Mijlociu și teritoriul israelian.

„Dependența de combustibilii fosili subminează securitatea națională și suveranitatea, înlocuindu-le cu subordonarea și creșterea costurilor”, avertizează secretarul executiv al Departamentului ONU pentru Schimbări Climatice (UNFCCC), Simon Stiell, într-un discurs pregătit pentru un eveniment programat pentru luni, la Bruxelles.

„Europa depinde mai mult decât aproape oricare economie majoră din lume de importurile de combustibili fosili”, afirmă Stiell, subliniind că această dependență îi lăsa pe consumatori „la mila șocurilor geopolitice și a volatilității prețurilor”.

UE importă peste 90% din petrolul și 80% din gazele pe care le consumă, notează Reuters. Liderii UE elaborează în grabă măsuri de urgență pentru a proteja consumatorii de creșterea bruscă a prețurilor la energie și pentru a evita repetarea crizei energetice din 2022, când Rusia a redus drastic livrările de gaze pe fondul invaziei sale din Ucraina.

Pe termen lung, Comisia Europeană estimează că strategia sa privind combaterea schimbărilor climatice, care vizează înlocuirea combustibililor fosili cu energie regenerabilă și nucleară produsă la nivel local, va asigura securitatea energetică a țărilor și le va feri de fluctuațiile prețurilor la combustibili.

Totuși, unele guverne, printre care cele ale Italiei și Ungariei, exercită presiuni asupra Comisiei Europene în vederea relaxării politicilor privind schimbările climatice, pentru a oferi răgaz industriilor. În cazul Ungariei este vorba și de o alegere politică, deoarece premierul Viktor Orban insistă pentru menținerea dependenței energetice și implicit geopolitice față de Rusia și refuză diversificarea aprovizionării țării sale repetând mitul că gazele rusești ar fi mai ieftine.

Simon Stiell a venit la Bruxelles pentru a le transmite liderilor europeni că trecerea la surse regenerabile, precum energia eoliană și solară, înseamnă energie mai ieftină, locuri de muncă în tehnologiile curate și o aprovizionare sigură.

„Dependența excesivă de importurile de combustibili fosili va face ca Europa să se târască în permanență de la o criză la alta. Sursele regenerabile schimbă lucrurile. Lumina soarelui nu depinde de strâmtori maritime înguste și vulnerabile”, conchide oficialul ONU

Primele avioane cisternă de realimentare ale SUA au ajuns în România la 4 zile după ședința CSAT
